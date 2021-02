Asegura López Obrador que no dejarán de llegar vacunas para combatir la Covid-19

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no dejarán de llegar vacunas para combatir la Covid-19.

López Obrador recordó que la madrugada de este domingo llegaron 870 dosis del fármaco del laboratorio AstraZeneca.

El jefe del ejecutivo comentó que de inmediato iniciará la vacunación para los adultos mayores, como se tiene contemplado.

“Ya se tienen las vacunas que llegaron en la madrugada y van a seguir llegando al martes y no van a dejar de llegar para que no se detenga el plan Nacional de Vacunación y como lo hemos dicho que se le dé preferencia a los adultos mayores de más de 60 años”, dijo.

Además, López Obrador informó que también se terminará de vacunar a quienes le falta la segunda dosis del medicamento Pfizer.

“Ya se va a empezar a vacunar a todo el pueblo de México, comenzando con los adultos mayores, y esto nos va a proteger para no enfermarnos, para no padecer, para no seguir sufriendo de esta pandemia, de este virus”.

“Esto nos va a ayudar mucho, el que ya se tenga adquirida toda la vacuna, 140 millones de dosis, 32 mil millones de pesos, que ya se tienen, ya se compró toda la vacuna que se necesita para proteger a nuestro pueblo”, sentenció.

