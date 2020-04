Compras “On Line” de productos sanitarios al alza por Covid-19

Ciudad de México.- El coronavirus ha disparado el consumo de gel antibacterial, cubrebocas y productos de salud a través de ventas en redes sociales o también llamadas “on line” en nuestro país.

Estas dos fases declaradas por la Secretaría de Salud, prácticamente incrementaron compras proactivas para la salud, sin embargo ante la extensión de las etapas sanitarias por parte de las autoridades las ventas mantienen un ritmo a la alza.

El problema ahora es que se registran en mayor medida fraudes por hacer compras a través de internet en páginas que no son confiables.

En estos casos el usuario no llega a recibir el pedido y en otros, si reciben el material, pero el artículo no se corresponde con las especificaciones indicadas en la web o no se entrega el número de unidades compradas.

Los delincuentes utilizan de manera habitual Internet para engañar a los usuarios con mensajes, páginas web, anuncios o aplicaciones falsas, utilizando para ello la ingeniería social.

En esta ocasión, aprovechándose de la crisis sanitaria que estamos viviendo en todo el mundo debido al coronavirus, se están identificando páginas web de venta de productos sanitarios que son fraudulentas.

El principal objetivo es estafar económicamente a los usuarios que intenten comprar mascarillas o cualquier otro producto sanitario que actualmente no está disponible como se debiera en las farmacias, supermercados o u otras tiendas debido al desabastecimiento.

Por otro lado, aconsejan no comprar en una tienda online si:

-No facilita información de la empresa, como dirección, CIF/NIF, etc. Si tienes que reclamar a alguien, debes saber a quién dirigirte.

–Ofrecen productos o servicios a precios extremadamente bajos, alejados de los precios reales que se manejan en el mercado o todos los artículos se venden al mismo precio.

-Un producto aparece con un precio inicial muy elevado sobre el que posteriormente se aplica un descuento muy alto.

-No cuenta con un certificado digital, sin garantizar por tanto ningún tipo de seguridad a la hora de introducir datos personales o tarjeta de crédito.

–Los ‘textos legales’ (Términos y condiciones, Política de privacidad, etc.) o no se facilitan o están mal redactados.

-Ofrece varias formas de pago y realmente solo aceptan tarjeta de crédito. Existen tiendas que en la portada ofrecen varios medios de pago, pero a la hora de pagar, solamente permiten el uso de tarjeta de crédito.

-No hay comentarios en ningún foro ni referencias en otros lugares en la red.

Aunque no es determinante, es aconsejable consultar Internet y preguntar por la tienda, a fin de tenerlo en cuenta en caso de encontrar posibles quejas o comentarios negativos.

ARH