Concluye aislamiento en Wuhan tras 76 días

Wuhan.— Tuvieron que pasar casi 11 semanas para que las restricciones sanitarias que mantuvieron a la ciudad china de Wuhan sellada para evitar la propagación del coronavirus, fueran levantadas.

Este miércoles, miles de personas salieron a las calles eufóricos para celebrar el fin de la cuarentena que mantenía paralizada a la urbe donde inició la pandemia desde el 23 de enero.

Tras más de 70 días, se reanudaron los servicios ferroviarios en las tres estaciones de Wuhan y volvió a abrir el aeropuerto, lo que fue aprovechado por cientos de personas que quedaron atrapadas al momento del cierre y ahora viajan para volver a su casa.

Allí, un hombre que se identifica como Zhang espera a su vuelo para su ciudad natal, Qingdao, en el este del país: “Tengo ganas de volver. La epidemia me sorprendió estando en Wuhan, no he podido regresar desde entonces”, explica.

Por su lado, una mujer enfundada de pies a la cabeza en un traje blanco de protección dice que se siente aliviada al ver el movimiento que hay en la terminal.

Más: Wuhan inicia retorno a la normalidad

Muchos de los viajeros visten trajes blancos de protección, incluso los niños, en un ambiente de alegría contenida tras 76 días de estancia obligatoria en la ciudad de la provincia de Hubei.

Aparte de las conexiones ferroviarias, la agencia estatal de noticias Xinhua informó de que también se reactivarán otras 30 rutas de autobús para situar el total de líneas operativas en 346, y reabrirá otra línea de metro.

Asimismo, este miércoles volverán a operar los taxis y transportes por ferri y tranvía.

Las autoridades sanitarias del país asiático indicaron que, hasta la pasada medianoche local, se certificaron dos nuevas muertes por la resultante neumonía COVID-19, una en Shanghái y otra en Wuhan.

A pesar de estos nuevos casos, el número total de infectados “activos” en China continuó descendiendo hasta los mil 190, ya que el número de pacientes dados de alta acostumbra a ser mayor que el de nuevos contagios.

JAHA