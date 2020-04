Contratan a 3 mil médicos para combatir al COVID-19

Ciudad de México.— Justo el Día Internacional de la Salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a enfermeras y médicos y a todo el personal del Sector Salud que ahora cuidan y salvan vidas de los contagiados por Covid-19.

“Tienen los trabajadores de la salud todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro respeto. Todos les agradecemos mucho. Y en esta etapa, ante esta crisis por el coronavirus, han estado actuando de manera muy responsable, están apoyando mucho y se están inscribiendo mujeres, hombres, enfermeras, médicos, para reforzar todo el sistema de salud pública”.

Informó que con motivo de la convocatoria del sábado a que se inscriban médicos al curso intensivo de quince días para atender a pacientes con Covid-19 y especialistas en terapia intensiva, del sábado al martes se inscribieron siete mil médicos, de los cuales ya fueron contratados tres mil ayer mismo.

Por otra parte, hizo un llamado a los que, sin tomar precauciones y observar las indicaciones, acuden a las playas por estos días de Semana Santa, por lo que hoy mismo habrá una recomendación de carácter legal más severa para evitar contagios porque la epidemia está en la etapa crítica por ahora y las siguientes tres semanas.

Te puede interesar UNAM retira a médicos internos de hospitales

“Pero no es eso, como se dice coloquialmente, lo mero principal, lo importante es que se le informe a la gente de que eso no es conveniente y que nos ayuden”.

Agradeció a la mayoría observar la recomendación de quedarse en casa para no difundir el contagio, y no relajar la disciplina para bien de todos, porque hay que cuidarse en familia al quedarse en casa de manera voluntaria, “nos ayuda a que no haya desbordamiento en la epidemia”, dijo.

“Si continuamos así, vamos a salir pronto de la crisis. Todos estamos conscientes de que es un sacrificio, pero es por nuestro bien. La mayoría de la gente está siguiendo las recomendaciones y está saliendo de la casa sólo por cuestiones urgentes, indispensables”, precisó.

Sin embargo, pese a los llamados presidenciales, mucha gente acude a las playas en estos días de Semana Santa como si estuvieran de vacaciones en Acapulco, Puerto Vallarta y Veracruz, sobre todo, ante lo cual se le preguntó a López Obrador si aplicaría medidas más severas como el toque de queda o pediría a la Guardia Nacional que disuada a los irresponsables.

“Desde el principio sostuvimos que íbamos a llevar a la práctica el principio juarista de nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, que no iban a haber medidas autoritarias y que confiábamos en la responsabilidad de la gente”, respondió.

La verdad, dijo, ha sido muy bueno el resultado, pues la mayoría de la gente ha cobrado conciencia y están cumpliendo con las recomendaciones; muchos con sacrificios, pero han atendido a los llamados de la autoridad de Salud.

“Por eso, les agradezco mucho el que estén actuando como lo están haciendo. Esta es una de las características de nuestro pueblo siempre y más ahora, la gente está más consciente, participa más, ayuda más, el pueblo es el gobierno, nos hacen caso, no hay divorcio entre pueblo y gobierno, como era antes”.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el tabasqueño afirmó que por esa disciplina de la mayoría en México ha habido menos contagios que en otros países, por la buena respuesta del pueblo y la fraternidad en las familias que se cuidan a sí mismos.

“Si por Semana Santa algunos, no todos, no se puede generalizar, están visitando las playas, les hago un llamado a que no lo hagan, hago ese llamado. No es sólo un asunto de prohibición o de que usemos la policía o la Guardia Nacional, no, estoy seguro de que la gente va a hacernos caso”, concluyó.

Siete24.mx

ebv