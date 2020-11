Etiquetado en alimentos no está sujeto a negociación: López-Gatell

Ciudad de México.- Etiquetado frontal en alimentos Hugo López-Gatell dijo que ante las inconsistencias detectadas en la implementación del nuevo etiquetado frontal.

Además, no está sujeto a ninguna negociación, aquí no hay negociaciones, yo no tengo conocimiento ni hay instrucción alguna de que haya que cambiar nuestro proceder.

Te puede interesar: Ensayo de vacuna contra Covid-19 inicia este viernes en CDMX

El funcionario federal, dijo que se tienen previstas algunas reformas en materia de publicidad.

Para que las empresas cumplan los regímenes establecidos, ya que no habrá excepciones para hacer valer la NOM 051.

La cual expone que deberán utilizarse en los empaquetados un etiquetado de advertencia con octágonos en color negro en la parte superior derecha de la superficie principal de los empaques.

Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo #COVID19 | 11 de noviembre de 2020



➡️ https://t.co/gdfwHA9nOR pic.twitter.com/W9yNvrjFde — SALUD México (@SSalud_mx) November 12, 2020

El funcionario aclaró que hasta ahora no se han modificado las disposiciones legales vigentes.

López-Gatell explicó que la norma contempló un plazo de adaptación hasta el 1 de noviembre, por lo que las compañías que producen este tipo de alimentos todavía cuentan con algunos días para mostrar el etiquetado.

El pasado primero de octubre entró en vigor el nuevo etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas.

Derivado del proceso legislativo del 29 de octubre de 2019, se aprobaron las reformas a la Ley General de Salud.

Ello para establecer el etiquetado frontal en donde se advirtiera de manera clara, veraz, rápida y simple sobre el contenido que exceda los niveles máximos de nutrimentos críticos e ingredientes.

Finalmente, la Secretaría de Salud en su reporte más reciente dio a conocer que se han registrado 96 mil 430 víctimas de Covid-19.

ARH