Impacto económico de Covid-19 será mayor en economías emergentes

Tijuana.— El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, acusó que la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no aplicó las medidas necesarias para atender la pandemia del Covid-19.

Incluso, Bonilla Valdez dijo que los médicos y trabajadores del IMSS “caen como moscas” porque no se les ha dotado de los equipos necesarios para protegerse.

“El IMSS en la entidad “no se puso las pilas” en la atención de la emergencia sanitaria del Covid-19”, dijo el mandatario de Baja California.

Luego de darse a conocer el contagio de 21 trabajadores en el Hospital Regional número 20 de Tijuana, el gobernador y autoridades de salud acudieron al nosocomio para conocer las necesidades de los médicos.

No… no son fake news. Qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad, que a salvar vidas. Que Dios los bendiga. ⁦ @desiree_durante ⁩ ⁦ @epigmenioibarra ⁩ ⁦ @IMSS_BC ⁩ pic.twitter.com/dsNMudyAOm

Al respecto, la delegada estatal del IMSS, Desiree Sagarnada, también respondió a Eugenio Derbez y le pidió que no difunda fake news porque la información de la que habla no es cierta.

Por su parte, el mandatario reveló que en dos meses no ha visto a la delegada estatal del IMSS, Desiree Sagarnada.

“No he visto al Seguro Social en Baja California hacer un reporte, conozco a la delegada porque vino a presentarse después de dos meses de estar en funciones pero no la he vuelto a ver”, dijo.