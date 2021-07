Inician pruebas de envasado de la vacuna Sputnik V en México

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Luego de semanas de expectativa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó que se abrió el registro para que los mayores de 18 años se den de alta y recibir la vacuna contra Covid-19.

Durante la presentación del informe El pulso de la Salud en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, López Gatell precisó que los mayores de 18 años pueden registrarse a partir de este martes en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx

El funcionario federal dijo que en este caso se trata del último grupo de población de 18 a 29 años que falta de registrarse en la plataforma.

Explicó que para este proceso de registro se requiere contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP), registrar la entidad, municipio, código postal, un teléfono de contacto de 10 dígitos y un correo electrónico.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional López Gatell anunció:

“Abrimos ya el registro para todas las personas adultas por lo que a partir de hoy, si usted tiene 18 años de edad o más, regístrese si no lo ha hecho para que pueda ser vacunada o vacunado. El registro es muy sencillo en el mismo portal https://mivacuna.salud.gob.mx

LEE “Mis amigos necesitan medicamentos contra el cáncer”, pide niño a López Obrador

Explicó López Gatell que para el registro se requieren datos muy simples que la mayoría los tiene a la mano, se hace en menos de tres minutos y se obtiene una papeleta que se necesita para llegar al sitio de vacunación ya preregistrados.

No obstante, indicó que el registro, si bien no es un programa de citas, servirá para planear el proceso de vacunación.

Aunado a esto, señaló que las personas que aún no tienen 18 años cumplidos no podrán vacunarse aunque los cumplan más adelante en el año debido a que las vacunas, salvo la de Pfizer, no están autorizadas para menores de edad.

Asimismo, López-Gatell comentó, a pregunta expresa, que el consumo de alcohol no impacta en el efecto inmunizador de la vacuna.

ebv

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email