México suma 514 muertos por Covid-19

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a las universidades públicas, sus sindicatos y universitarios a que regresen a las aulas y se preguntó cuál es la razón por la que no regresan si saben que con la vacuna se han reducido los riesgos de contagio.

Luego de cuestionar por qué no regresan a las aulas, ironizó a su manera: -“Y escuelas públicas que no regresan a clases presenciales, ¿por qué no?, cuestionó. ¿por qué?, ¿Están muy cómodos los que reciben su dinero y están en su casa y no corren riesgo?