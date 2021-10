Mueren 381 personas por Covid en últimas 24 horas

Ciudad de México.— El Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a que otorgue la certificación a vacunas anticovid de Cansino y Sputnik V porque han demostrado eficacia, y deje atrás cuestiones de tipo político.

El jefe del Ejecutivo federal expresó que es necesario que la OMS se apresure a dar las certificaciones a las vacunas que aún no han sido certificadas por motivos ajenos al interés de salvar vidas mediante la inoculación en diversos países, “que ya se apure la OMS”, señaló.

López Obrador fue cuestionado sobre la actitud de la OMS, que se ha negado a certificar a las vacunas de las farmacéuticas que producen Cansino y Sputnik V, por ende no están reconocidas en Estados Unidos y dificultan los cruces fronterizos.

“Nosotros acabamos de acordar que vamos a pedirle a la OMS que termine de dar los certificados a las farmacéuticas de todo el mundo, que han entregado vacunas, que han demostrado su eficacia y que no han generado ningún problema de salud, que ya la OMS se apure”.

“Y lo más importante es que no hay reporte en el mundo de que hayan causado daño, la OMS tiene que actuar con rectitud, sin tendencias políticas o ideológicas y con apego a la ciencia”, aseguró.

“Lo que consideramos de sentido común, de juicio práctico, sí se han aplicado las vacunas y han ayudado, no han perjudicado, ¿porque no se da la certificación?, ¿por qué no han salido a argumentar que no sean aptas o convenientes esas vacunas?, ¿por qué tanta demora?”, cuestionó.