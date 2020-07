Muertes por Covid-19 se triplicaron de marzo a mayo en la capital del país, estima Ssa

Ciudad de México.— Estudios científicos muestran que la disminución de contagios por Covid-19 en una comunidad se logra hasta que se implementa el uso obligatorio, continuado y masivo de cubrebocas.

Así lo confirman análisis sobre la eficiencia y utilidad de los cubrebocas para mitigar la transmisión del virus causante del Covid-19.

Tal es el caso del estudio “Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of COVID-19”, realizado por R. Zhang, Y. Li, A. Zhang, Y. Wang y M. Molina donde se analizó la tendencia del número de infecciones en tres países (China, Italia y Estados Unidos) y el impacto de las prácticas preventivas implementadas en ellos.