Pacientes recuperados de Covid-19, ya no contagian después de 10 días: López-Gatell

Villahermosa.- Durante su visita por Tabasco, El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, aseveró que los pacientes recuperados ya no son contagian y carecen de síntomas a los 10 días.

“Recientemente la evidencia científica ha señalado que no se requiere esperar los 14 días, se ha visto que la enorme mayoría de personas a los 10 días ya no tienen síntomas y ya no son contagiantes”, dijo el funcionario federal.

Por otra parte, López-Gatell Ramírez, indicó que más del 60 por ciento de las personas hospitalizadas por la enfermedad se logran recuperar.

“64 por ciento en general es la proporción de personas que se logran recuperar”, dijo el subsecretario de Salud.

Cabe mencionar que el en el reporte más reciente van 378 mil 285 casos confirmados de la enfermedad, además, hay 42 mil 645 fallecimientos por el Covid-19 en México.

