Pandemia estará presente por años: López – Gatell

Ginebra.— La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que la pandemia de Covid-19 puede empeorar si la población y los gobiernos no toman en serio la lucha contra la enfermedad.

En su mensaje, el director de la OMS, Adhanom Ghebreyesus, indicó que las cosas no volverán a “la vieja normalidad” en un futuro previsible.

Dijo que para transitar a la Nueva Normalidad serán necesarios tres factores: reducir la mortalidad y suprimir la transmisión; una “comunidad empoderada y comprometida” que tome medidas individuales para proteger a toda la comunidad; y un fuerte liderazgo y comunicación del gobierno.

“Si los gobiernos no se comunican claramente con sus ciudadanos y desarrollan una estrategia integral centrada en suprimir la transmisión y salvar vidas; si las poblaciones no siguen los principios básicos de salud pública (…) si no se siguen los principios básicos, solo hay una forma de que esta pandemia vaya a funcionar: se pondrá peor y peor y peor”.

Adhanom Ghebreyesus sostuvo que el virus sigue siendo el enemigo público número uno, pese a que las acciones de muchos gobiernos y personas no lo reflejan.

Siete24.mx

ebv