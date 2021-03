Plan Nacional de Vacunación supera las 4 millones de dosis

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Luego de los reclamos de las autoridades de salud de Nuevo León y Tamaulipas por supuestas vacunas en mal estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que las dosis que se enviaron a estos estados estuvieran en mal estado.

Ante ello, López Obrador pidió a la población no dejarse manipular porque se magnifican las cosas.

“Ayer también hubo un caso lamentable en Hidalgo de una señora que falleció después de que se le aplicó la vacuna, y de inmediato se relacionó; ya se están haciendo todos los estudios con especialistas y al parecer no hay relación entre la vacuna y el lamentable fallecimiento de la señora”, comentó.

El deceso de la mujer ocurrió luego de que se aplicó la vacuna anti Covid de Sinovac.

Aunque se está haciendo una investigación, el fallecimiento “al parecer” no está relacionado con la aplicación de la dosis, pues hubo mucha especulación al respecto y se pretendió ligar con supuesto mal estado de las vacunas, reiteró López Obrador.

“No hubo ningún desperdicio, ni llegaron en mal estado las vacunas; aprovecho también para hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular”.

En la conferencia de prensa matutina fue tajante en la defensa del buen estado de las vacunas y rechazó las versiones de que les hubiera faltado refrigeración:

“No fue así, ni en Nuevo León ni en otros estados. Se pensó que las vacunas no tenían la refrigeración suficiente, se hizo la prueba, el análisis y resultó que no había ningún problema y se aplicaron”, expresó.

“Le dan vuelo en los medios, no en todos desde luego; creo que nunca había visto tanto amarillismo en los medios como ahora. Por eso me veo en la necesidad de hacer un llamamiento, convocar a la gente para que no se deje engañar(…) porque hay muchas noticias falsas, es una temporada que estamos viviendo de falsedades”.

La víspera, durante la conferencia vespertina de salud, el subsecretario Salud, Hugo López-Gatell, explicó que la mujer que murió tras recibir la vacuna contra Covid-19 padecía una delicada afección cardíaca.

