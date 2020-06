Por el Covid-19, no hay condiciones para que el futbol llanero se practique: Ssa

Ciudad de México.- Durante la conferencia de salud el subsecretario Hugo López-Gatell advirtió que los espacios públicos se deben ocupar con moderación porque en este momento que está el color rojo en todo el país van a contribuir a los contagios y va a contribuir en proporción al número de personas.

El funcionario federal puso como ejemplo que si se congregan dos personas; es de ese tamaño el contagio y se congregan ocho pues es otra duplicación y así progresivamente hasta empezar a multiplicar de una manera exponencial.

No es deseable que en este momento ocurran torneos ni de fútbol, ni de béisbol, ni de Basquetbol ni de ninguna otra actividad de parte deportiva colectiva, expresó el funcionario federal.

Gatell-Ramírez añadió que los parques recreativos en este momento estamos indicando que se pueden abrir de manera muy selecta, muy parcial; considerando que no haya congregaciones que no se usan los juegos infantiles u otros equipos.

En este mismo marco Hugo López Gatell, reiteró la invitación sería por un lado el propio gobierno estatal a qué ha de decirle de los gobiernos municipales en la mayoría de estos espacios físicos tienen una administración directa cuando son espacios públicos o indirecta cuando son privados y se regulan como actividades comerciales por parte de los municipios.

Al 09 de junio de 2020 hay 124,301 casos confirmados, 18,904 confirmados activos y 50,677 sospechosos por #COVID19. Se han registrado 182,077 negativos, 14,649 defunciones confirmadas, 1,478 defunciones sospechosas y fueron estudiadas 357,055 personas. 1/3 pic.twitter.com/uFp3wzvxGG — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 10, 2020

Es muy deseable involucrar a las personas titulares de los poderes municipales a las presidentes para que se sumen el esfuerzo de regulación en un carácter incluyente en un carácter.

Desde luego no confrontativo que permita y como hemos dicho desde hace mucho tiempo regular el espacio el componente estructural no confrontar a las personas sino regular el espacio el motivo que hace que las personas no salgan y se congreguen.

