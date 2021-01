Reaparece López Obrador; reconoce que aún tiene Covid

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció las muestras de solidaridad después de dar positivo por Covid-19.

En un video que posteó en redes sociales, el mandatario aseguró que se siente bien y que pronto retomará todas las actividades.

“Me da mucho gusto poderme comunicar con ustedes, primero agradecerles, por toda las muestras de solidaridad, de cariño, de los mandatarios, colegas del mundo, que me hablaron, que me enviaron mensajes, representantes del sector empresarial de México, de los obreros, de la academia, amigos, hasta adversarios políticos”, dijo López Obrador.

“Les agradezco mucho por la manera en que expresan su preocupación por mi enfermedad, por mi contagio”, agregó.

López Obrador señaló que aún tiene la enfermedad y, por ello, se mantendrá aislado hasta que los exámenes que se practique den un resultado negativo.

“Todavía tengo covid, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos”.

“Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé, así como estoy, ahora como estoy para comunicarme con ustedes, pero no estoy en estos días, no he estado así”, agregó López Obrador.

El jefe del ejecutivo aprovechó para decir que en los próximos días llegarán vacunas como la rusa Sputnik V, de Astra Zeneca, de Pfizer, y del mecanismo Covax.

“De modo que vamos a tener, para febrero, vamos a disponer de cerca de seis millones de dosis de vacunas”.

“En marzo vamos, sin ningún problema, a contar con el doble, 12 millones de dosis, de modo que no descarto que para finales de marzo tengamos ya vacunados, aún con una primera dosis, a todos los adultos mayores de nuestro país”, sentenció López Obrador.

