La curva nacional de la epidemia de covid-19 se proyectaría hasta el mes de octubre.

Chiapas.— Haber informado que fallecieron más de mil personas el miércoles seguramente generó preocupación en el país porque pasó de 500 a mil fallecidos de un día a otro. De acuerdo a esta información, fue el día con más fallecidos por la pandemia. Pero esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado.

Así lo explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador al puntualizar que hubo un proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas.

Ayer mismo hubo menos fallecidos en el país que los mil registrados. Esto se puede observar en lo que sucedió en el Valle de México, que es donde hay más afectación por la pandemia. López Obrador aclaró la información, dijo, para que no cunda el pánico, para que se conozca la realidad.

“Desde luego no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, de seguir manteniendo la sana distancia, de no salir de la casa si no es para lo fundamental, para lo indispensable; pero también que no haya sicosis, que no haya miedo, que no haya temor, que al mismo tiempo también no hagamos caso al amarillismo”.

Arremetió otra vez contra el periódico Reforma, que publicó hoy lo que casi todos los medios impresos dieron a conocer en primera plana, así como los digitales, que México está en el tercer lugar en fallecimientos en el mundo y eso –afirmó con énfasis- es rotundamente falso.

Reiteró la misma crítica al diario capitalino de que difunde noticias alarmistas sobre la pandemia “por la animadversión que tienen a nuestro movimiento, a mi persona, al proceso de transformación, están actuando de manera alarmista e irresponsable, están actuando de acuerdo a la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha, tizna”.

-Es muy lamentable que esto pase en estos momentos cuando se requiere de profesionalismo, de objetividad, independientemente de nuestras diferencias políticas, ideológicas, agregó.

“Reforma es un periódico que representa al conservadurismo de México y del mundo, y por eso no están de acuerdo con lo que hacemos, con el cambio que se está llevando a cabo, porque ellos protegían a grupos de intereses creados, siguen protegiendo a grupos de intereses creados”.

Esto lo consideró López Obrador como falta de profesionalismo, sobre todo porque hay noticias falsas que producen alarma, inquietud, miedo y el pueblo no merece ser tratado de esa forma. Todos tenemos que actuar con responsabilidad, afirmó.

