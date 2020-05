Sin medicamento para tratar el Covid-19: OMS

Ciudad de México.- Durante su conferencia vespertina la Secretaría de Salud informó que hay 8 mil 48 casos positivos activos.

Asimismo, afirmó que en la vigilancia epidemiológica se cuenta con un mecanismo de diagnóstico por dictaminación, mismo que permite formular si una persona falleció por el SARs-CoV-2.

El dictamen consiste en que un comité técnico analiza el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos, y puede formular una opinión respecto si la persona murió por covid-19, aseguró.

Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo #COVID19 | 8 de mayo de 2020



➡ https://t.co/hB6ObAxobq pic.twitter.com/TCxZkoDe6o — SALUD México (@SSalud_mx) May 9, 2020

Hasta el momento la dependencia señaló que hay un número de casos confirmados es de 31,522 por Covid-19 y al día de hoy suman un total de 3 mil 160 fallecimientos, se informó en la conferencia en Palacio Nacional.

Por su parte la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en medio de la pandemia de Covid-19, un total de 2 mil 214 personas se han recuperado de la enfermedad en hospitales de la capital.

Hasta ayer 7 de mayo es de 2 mil 525 pacientes no intubados y 899 paciente intubados a causa de la enfermedad.

El Valle de México llegó a su día negro de contagios en medio de reportes de la prensa internacional que cuestiona la cifra del avance de la epidemia.

Hoy, The New York Times, The Wall Street Journal y El País publicaron reportajes que acusan una subestimación.

ARH