Sinaloa y Tamaulipas suspenden clases presenciales por ómicron

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a mantener cuidados para prevenir el Covid-19 y evitar que infundan miedo sobre Ómicron.

En ese sentido, reiteró, por segunda ocasión, que la nueva variante Ómicron de Covid-19 no ha derivado en un aumento en las hospitalizaciones y defunciones a pesar de ser más contagiosa que las anteriores.

“La variante ómicron es, en efecto, muy contagiosa pero afortunadamente no está demandando de hospitalización ni tenemos casos de incremento en fallecimientos”.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, López Obrador, dijo que es importante que la gente no se alarme y evitar que le infundan miedo.

“Que la gente sepa esto. Seguir cuidándonos, pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo. Nosotros estaremos informando cualquier situación”, enfatizó.

Informó que, de todo el país, sólo tres estados, entre ellos la Ciudad de México, han registrado aumento en los contagios pero no en la ocupación hospitalaria.

El mandatario agregó que con el grupo de expertos que asesora al Gabinete de Salud se analiza la posibilidad de adquirir medicamentos creados para el tratamiento de Covid-19 que ya fueron avalados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

