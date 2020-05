Aclaran situación de integrante de Xolos con Covid-19

Ciudad de México.- El cuerpo médico de los Xolos de Tijuana les pidió a los jugadores que tengan tranquilidad, después de darse a conocer que un utilero de la institución dio positivo por Covid-19.

Camilo da Silva Sanvezzo indicó que la persona de la institución que presentó los síntomas de la enfermedad, forma parte de las fuerzas básicas, y no del primer equipo.

“La verdad no supe, pero después el doctor del equipo habló y aclaró todo en el grupo que tenemos y dijo que no es un utilero del primer equipo, es uno de la sub 20″, dijo el futbolista.

“Estaba con sospecha de tener coronavirus, pero no han confirmado nada, hasta este día no nos han confirmado si es o no es”, comentó para una radiodifusora mexicana.

Por otra parte, aceptó que estuvo cerca de firmar con las Águilas del América, pero no se llegó a un acuerdo en las negociaciones, además, se mostró satisfecho de formar parte de los Xolos de Tijuana.

“Tuve la oportunidad de estar en el América, no se dio. Tengo contrato con Tijuana, pero hablando de equipos grandes uno siempre quisiera llegar a esas instituciones”, sentenció.