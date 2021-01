Alexis Vega, en duda para jugar con Chivas ante Puebla

Ciudad de México.- El atacante del Barcelona, Lionel Messi, aceptó que necesita asistir a un psicólogo para que pueda despojarse de todo el estrés que tiene por la presión que significa la obligación de tener que dar resultados positivos.

Messi reveló que su esposa, Antonella Roccuzzo, le ha dicho en varias ocasiones que asista a un especialista que le ayude a controlar dicho estrés.

“Tendría que haber ido al psicólogo, pero no fui nunca. ¿Por qué? No sé, me cuesta dar ese paso pese a saber que lo necesito”.

“Me insistieron para que vaya, Antonella me insistió muchas veces, me ha dicho que lo necesito”, dijo Messi.

Messi comentó que uno de los problemas que tiene es que suele guardarse todo tipo de comentarios para evitar problemas.

“Soy una persona que me lo guardo todo para mí y no lo comparto, y nunca di el paso”, expresó en entrevista con el periodista Jordi Évole.

“Yo sé que lo necesito por lo que hago, por el día a día, por lo que me toca hacer, y que me haría bien, pero no lo hago”, confesó Messi.

Por lo pronto, el futuro de Leo Messi es incierto ya que no se sabe si permanecerá con el Barcelona o saldrá al finalizar la actual temporada de LaLiga.

