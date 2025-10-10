Almeyda y jugadores del Sevilla FC celebran la vida: la esposa de Marcao superó el cáncer

SEVILLA, España.- En el campo de entrenamiento del Sevilla FC, el futbol se detuvo por un motivo mucho más grande que un gol: celebrar la vida.

El técnico argentino Matías Almeyda y todo su plantel rindieron un homenaje a Pamela Teixeira, esposa del defensa brasileño Marcao, quien recientemente superó el cáncer.

El club andaluz compartió el video del emotivo momento el 9 de octubre de 2025 a través de su cuenta oficial en X (@SevillaFC), con el mensaje:

“La mujer de nuestro jugador Marcao anuncia que superó el cáncer. ¡Eres un ejemplo para nosotros!”.

En las imágenes se observa a Pamela ingresar al campo entre aplausos, recibir una camiseta personalizada con su nombre y abrazar con fuerza a su esposo.

👏🏼🎁 El detalle de @teixeira_marcao y toda la plantilla tras haber superado el cáncer 💪🏽

¡Eres un ejemplo para todos, Pan! ❤️



— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 9, 2025

El futbol que une, el equipo que acompaña

Antes del homenaje, Almeyda interrumpió el entrenamiento para dirigir unas palabras a sus jugadores.

Según el Diario de Sevilla, el técnico pidió reconocer públicamente la fortaleza de la familia Teixeira durante los meses de tratamiento.

La mejor victoria de toda la temporada 👏🏼👏🏼👏🏼



— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 9, 2025

Entre aplausos y sonrisas, el grupo se acercó a Pamela y a Marcao en una muestra de apoyo y humanidad que trascendió el ámbito deportivo.

“El 8 de octubre siempre será especial”

Horas después, el futbolista brasileño compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía del “toque de campana” en el hospital Virgen del Rocío, símbolo de la victoria sobre la enfermedad.

“El 8 de octubre siempre será especial. Fue el día de la última quimio de mi compañera y el inicio de una nueva etapa. El ‘Nunca te rindas’ se volvió un mantra”, escribió el defensor, recordando también su debut con el Sevilla tres años atrás.

El gesto del plantel destacó por su sencillez y sentido humano: una celebración espontánea donde la familia y la salud ocuparon el centro del juego.

Un entrenador que prioriza los valores

Desde su llegada al club en junio de 2025, Matías Almeyda ha impulsado un ambiente de fraternidad dentro del vestuario.

“Quiero que se preocupen el uno por el otro, ya que vivimos en un mundo muy egocéntrico. Soy de la idea de compartir, de dialogar. Quiero que se rían y disfruten”, comentó el estratega del equipo en una reciente entrevista con el Diario AS.

El entrenador argentino es reconocido por gestos que promueven la unidad y el respeto dentro del equipo.

En otra ocasión, Almeyda organizó un asado para fortalecer los lazos del grupo.

“El asado tiene un significado, no solo es cocinar. Significa haberse acordado de alguien, en este caso del grupo”, declaró el DT.

Un mensaje que trasciende el deporte

El homenaje del Sevilla FC a la esposa de Marcao fue celebrado en redes sociales por miles de aficionados que destacaron el valor de la empatía y el respeto a la vida.

En un contexto deportivo donde prevalece la competencia, el gesto del equipo se convirtió en un recordatorio de que la fortaleza humana también se mide en los momentos compartidos fuera del campo.

