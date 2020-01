América busca su primera victoria fuera de casa

Ciudad de México.- El técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, aseguró que hay personas que quieren ver mal al equipo y le sorprendió que a muchos les interese lo que sucederá con su futuro.

“Es el entorno, gente que no le va a Cruz Azul y siempre quiere verlo mal, generar polémica, generar la parte de amarillismo, pero es gente que no le va a Cruz Azul de corazón, la gente de corazón está con nosotros, está apoyándonos y está en las buenas y en las malas y hacia ellos es el mensaje”, aseguró en entrevista para ESPN.

Siboldi comentó que se está trabajando arduamente para poder salir del bache en el que se encuentra el equipo y que lo tiene en el sótano de la tabla general.

“Estoy más ocupado de lo que está haciendo el equipo, de lo que están pasando los muchachos en lo individual, enfocado en lo individual para que equipo podamos estar en armonía, que el que brille sea el conjunto y por ende van a brillar las individualidades, en eso estoy enfocado, estoy enfocado con el equipo y ojalá los resultados nos acompañen para lograr los objetivos”, expresó.

A pregunta expresa sobre si ha recibido un ultimátum de la directiva en caso de perder el partido contra Santos, el timonel lo negó y aseguró tiene una buena comunicación con los dirigentes.

“No para nada, tenemos un gran diálogo, buena comunicación, con la incorporación de Jaime ha sido un gran alivio porque es una gente de futbol, sabe perfectamente, coincidimos, tenemos una gran comunicación, coincidimos en la idea futbolística, en las cualidades que deben tener los jugadores que están en esta institución, totalmente en lo que se debe de proyectar, crear, estructurar para conseguir los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

“Entonces jamás me ha dicho la directiva que si no gano o que si pierdo el siguiente partido que si sigo o no, al contrario, un apoyo constante y el agradecimiento porque no es fácil, sabemos lo que representan estos veintitantos años de no conseguir un título, estamos más cerca y ahora como estamos traba ajado, creemos que estamos más cerca para alcanzar ese objetivo”, sentenció.