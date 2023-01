América presentó su tercer jersey para el Clausura 2023

Ciudad de México.— La árbitra profesional y alumna de la Facultad de Derecho de la UNAM, Katia Itzel García Mendoza, estará en la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto próximos.

Lo anterior luego de que la Federación Internacional de Futbol Asociación anunciara su nombre el pasado 9 de enero en la lista final de 33 árbitras centrales, 55 árbitras asistentes y 19 miembros del VAR que se encargarán de llevar con justicia las acciones del torneo deportivo.

Katia García es egresada de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se especializó en jueceo en el Centro de Estudios del Deporte y actualmente estudia la carrera de derecho en la Facultad de Derecho.

Además, fue jugadora del equipo representativo femenil de futbol de esta casa de estudios, durante seis años en los cuales ganó tres medallas de Universiada Nacional (plata en Veracruz 2012, plata en Puebla 2014 y oro en Guadalajara 2016), desempeñándose como defensa lateral, central y media de contención. Todo esto antes de incursionar en el arbitraje profesional.

Acerca de su preparación rumbo al Mundial femenino, señaló que: “en México entrenamos física y técnicamente todos los días, y en cada partido llevamos a cabo todo lo entrenado. Tanto la FIFA como la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF), nos prepararon una serie de seminarios y torneos para seguir desarrollando al máximo nuestras capacidades”, añade Katia García, quien porta el gafete de FIFA en su uniforme de árbitra desde 2019, un estatus que le da la posibilidad de ser juez en partidos profesionales a nivel internacional.

Trascender con éxito sus metas ha propulsado la carrera de la universitaria como juez central de futbol profesional. “Siempre soñamos con estar en unos Juegos Olímpicos y sí está en mis planes, pero debemos ir paso a paso. En cuanto al mundial varonil, después de lo que pudimos presenciar en Qatar, las compañeras me inspiraron a querer soñar en algo como eso”, sostiene.

Ante el reto que se le presentará este año con la Copa Mundial Femenina, Katia García hizo una pausa a sus estudios en la UNAM. “Es muy demandante llegar a estos niveles en el arbitraje profesional, y para poder hacerlo muy bien requiero poner todo mi enfoque. No podemos tener dos prioridades, es mejor elegirlas y trabajarlas al máximo en su momento”.

Sin embargo, Katia García no olvida su formación puma y evoca lo aprendido y vivido dentro de la UNAM. “Las enseñanzas, conocimiento y experiencias que he vivido, siendo parte de la comunidad universitaria, me han acompañado durante todo mi camino profesional. Ha sido siempre mi segunda casa. Lo que aprendí como universitaria y deportista de la UNAM, como el estudio, la disciplina, el amor por lo que hago, la pasión, la lealtad, el sentido de justicia, son siempre mis herramientas para conseguir lo que anhelo. A la Universidad Nacional la llevo en mi corazón siempre”, sentencia la también egresada de la Escuela Nacional Preparatoria plantel 6 Antonio Caso.