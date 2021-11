América recurrirá a FIFA tras lesión de Pedro Aquino

Ciudad de México.- La directiva de América dio a conocer que Pedro Aquino quedó fuera de la Liguilla del actual torneo de Apertura 2021 del futbol mexicano.

Aquino se lesionó durante el partido eliminatorio que disputó con la selección de Perú, una situación que generó molestia en la directiva azulcrema.

El presidente de América, Santiago Baños, indicó que desde que se presentó la convocatoria se le informó al seleccionado peruano que Aquino tenía algunos problemas y que no podía jugar.

Sin embargo, hicieron caso omiso a las recomendaciones y jugó algunos minutos durante el choque ante Venezuela

“Por eso no jugó la final contra Monterrey, luego no jugó ante Cruz Azul. Mandamos todos los reportes y todos los estudios a la Federación de Perú, les hicimos saber que el jugador no estaba al 100 por ciento para que lo cuidaran”.

“No nos podemos negar a que viaje y por obvias razones tuvo que viajar, pedimos que nos lo regresen y no hicieron caso a lo que les pedíamos. Se nos hace una falta de respeto para el club”, señaló en entrevista para Claro Sports.

Indicó que levantarán una protesta ante la FIFA “Veremos cuáles son las opciones para recurrir a la FIFA. Me da mucho coraje que sean tan irresponsables y que no tomen a consideración las partes, sabíamos que estaba lastimado y no lo tomaron en cuenta. Se preocuparon por ellos mismos”, sentenció el directivo de América.

