América, a la final de la eLiga MX

Ciudad de México.- El exjugador de Tigres, Danilinho, explotó en contra de Ricardo “Tuca” Ferretti en una transmisión en vivo que hizo Intagram.

El futbolista, en aparente estado de ebriedad, dijo que en una final se presentó después de estar tomando, y aún así consiguieron buenos resultados.

“Yo soy chin…, llegué pedo a las 11 el viernes para jugar el sábado, pedo, ¡que chingue a su madre Tuca!“, dijo en la mencionada red social.

Que fuerte lo de Danilinho 😵 pic.twitter.com/XYiWyFoism — Aldo Farias (@AldoFariasGzz) June 12, 2020

El futbolista también criticó a Miguel Ángel Garza, expresidente del cuadro universitario, a quien buscó para regresar al equipo.

“Me salí de Tigres por ped… Miguel (Ángel Garza) no era nada, hoy es presidente. Le pido para ponerme en Tigres y no me dice nada, no contesta, ¿por qué? Porque no es hombre”.