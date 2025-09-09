América vs. Chivas: el Clásico que divide colores pero une familias

Ciudad de México.- El Clásico Nacional entre América y Chivas es más que un partido de futbol. A diferencia de otros clásicos del mundo, este encuentro es un espacio donde conviven familias completas, se cruzan pasiones sin violencia y se refuerzan valores como el respeto y la unión.

Mientras que choques como Manchester United vs. Liverpool o Boca Juniors vs. River Plate suelen estar marcados por incidentes de seguridad y estrictas separaciones de aficiones, en México el América vs. Chivas se vive en casa, en restaurantes y en estadios con niñas y niños presentes, algo poco común en duelos de máxima rivalidad.

El Clásico Nacional une familias divididas por colores

En muchos hogares mexicanos, la pasión se divide entre azulcremas y rojiblancos, pero lejos de fracturar, el Clásico se convierte en el pretexto perfecto para reunir a padres, hijos y abuelos frente a la pantalla o en las tribunas.

“Yo crecí viendo estos partidos con mi familia. Aunque uno fuera de Chivas y otro del América, era la ocasión para estar juntos”, comentó el ex futbolista Ramón Morales, en entrevista para TUDN.

Este fenómeno ha hecho del Clásico Nacional un encuentro distinto en el mundo: la rivalidad existe, pero no rompe los vínculos afectivos ni familiares.

Respeto y dignidad humana en las gradas

La Liga MX ha señalado en varias ocasiones que este duelo se distingue por la convivencia.

“El Clásico Nacional es una oportunidad para demostrar que la pasión del futbol puede vivirse con respeto y en familia”, destacó la Liga MX en su sitio oficial en internet.

Este aspecto resalta frente a los lamentables episodios de violencia en otros torneos, como ocurrió en marzo de 2022 en Querétaro. Desde entonces, la organización del “Clásico de clásicos” entre Águilas y Chivas se ha reforzado para garantizar un ambiente seguro donde prevalezca la dignidad humana y la defensa de la vida.

Valores que trascienden el resultado en la cancha

La posibilidad de que niñas, niños y jóvenes crezcan disfrutando este clásico sin miedo ni divisiones violentas es uno de los principales valores que lo distinguen.

En medio de un futbol global marcado por excesos, el Clásico Nacional entre el Club América y el Club Guadalajara, mantiene su esencia familiar, con espacio para el respeto y la unidad.

