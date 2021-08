América y Philadelphia Union se enfrentarán por primera vez

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Tras descartar el fracaso de la delegación mexicana en Tokio 2020, la directora de la Conade, Ana Guevara, dijo que no podía asegurar medallas, pues ella no compitió.

Guevara comentó que los atletas tuvieron un buen desempeño, al grado que consiguieron siete cuartos lugares.

“El pronóstico de las 10 medallas no se concretó, pero los chicos participaron en Juegos Olímpicos y me parece que el resultado es positivo, el desempeño de la delegación deja bastante buen sabor de boca”, dijo.

“No competí yo y no puedo garantizar los metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que —de haber sido medallas— no solamente hubiéramos llegado a las 10, pero el pronóstico no tiene palabra”.