Analiza COI aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio

Ciudad de México.- Cinco años han transcurrido desde que el luchador mexicano el Hijo del Perro Aguayo perdió la vida en el auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana durante una función de lucha libre.

El creador de los “Perros del mal” se encontraba en pleno combate cuando se desvaneció y fue llevado al hospital, donde perdió la vida.

No habían pasado más de 10 minutos de iniciada la función, cuando el líder del clan recibió una patada por parte de Rey Misterio que le causó un traumatismo cervical.

Primavera Aguayo Ramírez, hermana del “perrito” no olvida la noticia que “hace cinco años recibí la noticia que destruyó mi vida. Esa noticia que me partió el alma en pedazos, que me enseñó lo que es el dolor más grande que existe”, compartió en sus redes sociales.

“Ninguno de nosotros volvió a ser el mismo, ninguno de nosotros volvió a estar completo. Ahora entiendo que fue porque al irse te llevaste una parte de nuestra alma y de nuestro corazón. Nunca te gustó estar solo y no podíamos dejar que te fueras solito, teníamos que acompañarte de alguna manera”.

“El no haber podido tomar tu mano, no haber podido darte un último beso y decirte cuánto te amo. Te extraño cada día, cada minuto, cada segundo. Pero cuando siento que ya no puedo más, recuerdo que alguien me dijo un día que cuando quisiera abrazarte solo tenía que abrazarme a mi misma por que cada célula de tu cuerpo era idéntica a las mías, y que por mis venas corre la misma sangre que corría por tus venas. Estoy segura que así como tú te llevaste parte de mi, me dejaste parte de ti”.