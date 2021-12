Analiza Hamilton dejar la Fórmula 1 tras perder con Verstappen

Ciudad de México.- El multicampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, habría dejado entrever la posibilidad de renunciar a la categoría.

De acuerdo con el director deportivo de la escudería, Toto Wolff, Hamilton está desilusionado por la forma en que perdió el título 2021 en manos de Max Verstappen.

Wolf indicó que la molestia fue porque las reglas del ‘Safety Car’ se aplicaron de una manera nueva que afectó el resultado de la carrera.

“Lewis nunca superará el dolor y la angustia que le causaron el domingo. Para ser honesto, todavía hoy, ni siquiera puedo entender lo que pasó. Estoy incrédulo, todavía me parece surrealista lo que sucedió”.

En entrevista con medios ingleses, Wolff indicó que todo el equipo está desilusionado pero que trabajarán para superarlo.

#F1 | Así fue la última vuelta del Gran Premio de Abu Dabi en la que Max Verstappen rebasó a Lewis Hamilton para ganar el campeonato de la Fórmula 1.#GPAbuDabi #Verstappen #checoperez @redbullracing pic.twitter.com/c4gNkeQs1n — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 12, 2021

“Lewis y yo estamos desilusionados en este momento. No estamos desilusionados con el deporte, amamos este deporte con cada hueso de nuestro cuerpo, y lo amamos porque el cronómetro nunca miente”.

“Pero si rompemos ese principio fundamental de equidad deportiva y autenticidad del deporte, entonces, de repente, el cronómetro deja de ser relevante porque estamos expuestos a decisiones aleatorias”.

“Empiezas a cuestionar que si todo el trabajo que has estado haciendo, todo el sudor, las lágrimas y la sangre se pueden demostrar realmente, en términos de llevar las mejores actuaciones posibles a la pista porque se puede quitar al azar”.

” Así que nos llevará mucho tiempo digerir lo que sucedió el domingo. No creo que lo superemos nunca. Eso no es posible, y ciertamente no para él como piloto”, sentenció Wolff.

