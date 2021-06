Andrés Guardado causa baja de la Selección Mexicana

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Andrés Guardado causa baja de la concentración de la Selección Nacional de México que disputará los partidos de preparación ante Panamá, Nigeria y la Copa Oro.

Te puede interesar Juan José Macías se baja de los Juegos Olímpicos

Guardado presenta una lesión grado II del bíceps femoral izquierdo con un tiempo estimado de recuperación de cuatro a seis semanas.

El Cuerpo Técnico determinó convocar en su lugar a Erick Daniel Sánchez, del Club Pachuca.

No habrá grito homofóbico ante Panamá

Gerardo Martino, Director Técnico de la Selección Nacional de México, ofreció conferencia de prensa, previo al partido de preparación ante su similar de Panamá.

Fue cuestionado sobre la razón de dirigir este juego: “hay una selección, desde mi punto de vista mayor, que compite y tengo que estar, como cada partido que juega la selección mayor.

Después si los futbolistas tienen 23, 24, 28, 30 años, será decisión nuestra de acuerdo a los planteles que armamos. Aquí estoy y voy a dirigir”.

El estratega habló sobre si es diferente guiar a un grupo muy joven que se encuentran peleando por un lugar a los Juegos Olímpicos: “hay dos cuestiones que son comunes.

Primero que prácticamente hemos trabajado en forma conjunta en los últimos 10 días, el grupo grande estuvo concentrado en el CAR y eso da una ventaja, y el segundo punto es que al sesenta por ciento de estos futbolistas hace una semana los tenía conmigo en Nations League.

Con lo cual yo no dividiría entre un grupo de futbolistas porque no es que yo los desconozca. Son jugadores que a todos, algún momento, yo he tenido y han participado a lo largo de estos dos años y medio en la Copa de Naciones, en la Copa Oro, en partidos de preparación.

Son muy pocos los futbolistas que no han tenido procesos conmigo. Así que la verdad que yo no encuentro ninguna diferencia, no va a ser nada distinto”.

Gerardo Martino manifestó su confianza en la afición. Aclarando que piensa que el grito discriminatorio no aparecerá en Nashville: “Tengo el convencimiento de que mañana va a estar todo por los carriles normales. Sé que la gente va a tener un muy buen comportamiento y que va a apoyar a la selección, tengo plena certeza de que eso va a suceder”, concluyó el entrenador del tricolor.

Foto cortesía Selección Mexicana

Sigue nuestras redes sociales

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email