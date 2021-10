Andrés Lillini no pierde la esperanza de que Pumas acceda a la Liguilla

Ciudad de México.- La victoria que consiguió Pumas ante los Esmeraldas de León, es un incentivo para los felinos de cara a la recta final del torneo de Apertura 2021.

El técnico de los universitarios, Andrés Lillini, indicó que el equipo ha encontrado un buen funcionamiento y confía en que estarán en la Liguilla.

“Hemos sacado mucho esfuerzo y temperamento, hemos redondeado una victoria que el rival jerarquiza mucho por la clase de equipo que teníamos enfrente”, expresó Lillini.

“Nos falta mantener esta regularidad, enfocarnos en el objetivo de ganar en casa el domingo para no despegarnos. Hemos dado un paso importante pero no definitivo. No desconcentrarnos, si nos desconcentramos somos un equipo que tenemos limitaciones”, agregó el técnico de Pumas.

Sobre la relación que lleva con Miguel Mejía Barón, director deportivo de Pumas, Lillini indicó que la misma es buena.

“Miguel está cerca mío, siempre que pido algún consejo él está ahí conmigo, tengo que aprovechar que Mejía Barón esté a lado mío. Aporta cosas de otro nivel y yo estoy agradecido”, concluyó.

Actualmente, Pumas se ubica en el lugar 17 de la clasificación general, a dos puntos de la zona de repechaje.

Lee: Andrés Lillini se aferra al timón de los Pumas