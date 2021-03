Andrés Lillini pide calma a los “zopilotes”; asegura que no renunciará

Ciudad de México.- El técnico de Pumas, Andrés Lillini, pidió a los “zopilotes” que se queden tranquilos porque no renunciará al puesto.

Lo anterior, después de que en una cuenta falsa de la escuadra universitaria se mencionó que Lillini habría quedado fuera de la dirección técnica.

“No hace falta que los zopilotes empiecen a revolotear, que se queden tranquilos, los agentes y los allegados, me voy a hacer a un lado si molesto o veo que los jugadores dentro de la cancha no tienen actitud”.

“Hoy todavía sí, por lo menos de mi parte, soy el primer consciente de que si la situación no va, entonces no tengo nada qué hacer acá. Hay tiempo todavía. Los que quieren estar van a estar pero tranquilos”, dijo Lillini.

Y es que la derrota de Pumas ante Chivas colocó a los universitarios en la penúltima posición de la tabla general, solo por encima de Pachuca.

“En cuanto a qué dejé de ser técnico no, por lo menos de parte mía no, ni comuniqué nada ni me dijeron nada”, apuntó

Agregó que todos los jugadores tienen la orden de guardar silencio esta semana “en cuánto a qué se dijo en el vestuario, que nadie abra la boca, no es momento de abrir la boca”, sentenció.

