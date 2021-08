Andrés Lillini se aferra al timón de los Pumas

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El técnico de Pumas, Andrés Lillini, descartó que vaya a presentar su renuncia tras la derrota que sufrió el equipo ante Necaxa.

El revés colocó a los universitarios en el sótano de la tabla general con dos unidades, producto de dos empates y tres derrotas.

Lillini indicó que tiene confianza plena de que el equipo podrá desspertar en los partidos que tiene en puerta.

“No se me cruza renunciar. No, renunciar no. Aunque algunos anoten nombres de entrenadores. No se me pasa renunciar, porque hablaré con el presidente”.

Nuestro DT Andrés Lillini atiende a los medios de comunicación en videoconferencia. https://t.co/pm3xmdtwU6#ComoDebeSer #SoyDePumas — PUMAS (@PumasMX) August 18, 2021

“Debemos llegar a un acuerdo. Los resultados mandan y en un club tan grande como Pumas no puedes dar ventajas. Fuerza tengo, porque fui luchador y no le tuve miedo, pero tampoco soy terco para hacerle daño a un club tan importante como Pumas, porque lo único que hice fue estar aquí para que las cosas salgan bien”, dijo.

Lillini aceptó que existe frustración ante la falta de resultados positivos, pero confía en que pronto revertirán la situación.

“No nos alcanza, nos hacen goles de 35 metros al ángulo, llegamos y no la metemos. El análisis es complicado desde ese punto de vista, porque son muchos factores”.

“Tratamos de ser genuinos en lo que hacemos, nos cuesta mucho y entra el pensamiento de crisis, después de 15 puntos tener dos y todo lo que se diga está dentro de lo normal de la situación que estamos viviendo”, sentenció.

