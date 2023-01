Arrancan los playoffs de la NFL con los Super Wild Card Weekend

Los Ángeles.— Javier ‘Chicharito’ Hernández reconoció que estuvo en una depresión profunda después del fallecimiento de su abuelo Tomás Balcazar.

El delantero de LA Galaxy que habló sobre no haber ido a Qatar 2022 reconoció en entrevista con Lindsey Casinelli para TUDN que la muerte de su abuelo marcó un antes y un después en su vida.

“Cuando se murió mi abuelo, cuando pase un tema muy fuerte de mi divorcio, ahí estuve en un estado de depresión muy profunda y ahí fue lo único que me hizo salir de esa depresión y la única como respuesta y resultado fue que nadie más fue que nadie más me iba a sacar de ahí que no fuera yo, que nadie más iba a llenar esos vacíos que no fuera con pura aceptación y puro amor propio y que lo único que lo único que me hace profundamente levantarme cada día y que valga la pena cada día mi vida el poder amar a mis hijos queridos.

“Vivir la vida decido vivir, que me hago responsable de mi realidad y que me esté sucediendo lo que me está sucediendo en mi vida es por X, Y decisión que tomé hace unos años, decisión que tomé con responsabilidad, también decido con qué gente quiero relacionarme , con qué gente quiero pasar el tiempo, pero es simple y sencillamente ser vulnerable, cuidarme mucho pero también atreverme a pagar los precios que conlleva la vida que quiero vivir”, aseguró Chicharito.

Javier ‘Chicharito’ Hernández reconoció que aunque ya ha estado de lado de las críticas y la fama, se siente bien en ambas posiciones porque se siente bien consigo mismo.

“En las dos. Yo creo que todo en esta vida es difícil, solamente tú escoges tus difíciles. También es difícil no vivir la vida que quieres, no atreverte, vivir en la mediocridad también es difícil, no empujarte a crecer también es muy difícil, no tomar decisiones es muy difícil. “Estar rodeado de gente que no te apoya, todos son difíciles, es lo que le digo yo a las personas de la vida porque lo que trato de hacer es que todos nos identifiquemos que somos diferentes, pero que valemos lo mismo y como dices, en la fama me ha ido muy bien”.

Chicharito regresó a su club después de disputar un partido con el Porcinos FC, un club formado por el streamer Ibai Llanos.

