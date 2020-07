Arrancó la subasta Deportes Unidos por México

Ciudad de México,— Este lunes dio inicio la subasta digital Deportes Unidos por México, donde se buscará ayudar a las personas afectadas por la pandemia.

¡Inicia la subasta de #DeportesUnidosPorMx! Podrás encontrar increíbles artículos incluyendo:

⚾Pelota firmada por Mike Trout

⚾Pelota firmada por los Astros

🏟️ Base utilizada en la México Series

Entra al link y ayuda en la lucha contra el #Covid-19.

👉👉 https://t.co/dWxFaLP8D8 pic.twitter.com/Mm2v6IlZLl — MLB México (@MLB_Mexico) July 6, 2020

Te puede interesar Patrick Mahomes será “Jefe” una década

😱 ¡La del gol histórico, la del récord de @OBravoOficial! 🥅🇦🇹



Participa en la subasta digital y ayudemos a los más afectados por el Covid19 ➡️ https://t.co/tPr5S2eMar



⚠️ ¡Inicia el próximo lunes! ⚠️ #DeportesUnidosPorMx 🇲🇽 pic.twitter.com/aBwGhxTwT7 — CHIVAS (@Chivas) June 29, 2020

Foto cortesía

Lo recaudado será donado al proyecto “Sumamos por México” en la lucha contra el Covid-19.



Forma parte de la historia de @miseleccionmx y participa en la subasta de #DeportesUnidosPorMx ⚽



¡Lo recaudado será donado al proyecto “Sumamos por México” ! 💚 💪🏼



Más información: https://t.co/PMg6Y5QdK9#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/fIJu8OZ5US — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) July 3, 2020





Foto cortesía





Unidos y en apoyo a nuestra nación seguimos con la Subasta Digital de #DeportesUnidosPorMX 🇲🇽



Entra y podrás llevarte este artículo de colección de @Psychooriginal 🤡 ➡️ https://t.co/AhNjIOPlGW pic.twitter.com/OCn07XIrM1 — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) July 2, 2020

Foto cortesía DUXMéxico

HLG

No te puedes perder Carlos Vela no jugará la MLS is Back

Siete24.mx