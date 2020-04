Asegura J.J. Macías ser jugador con calidad europea

Ciudad de México.- El delantero de Chivas, José Juan Macías, aseguró que está capacitado para jugar en el balompié europeo, y espera que pronto se presente una oportunidad para integrarse a algún equipo del viejo continente.

“No tengo preferencia (por un club o liga), me siento capacitado para jugar en cualquier país y el equipo que me dé la oportunidad, que me reciba ya como un referente o al menos que me dé minutos”, reveló el atacante en entrevista para El Chiringuito.

“Es una de mis metas a corto plazo (emigrar al futbol de Europa). No nada más llegar, sino llegar y romperla en el equipo que me dé la oportunidad”, añadió el goleador.

Señaló que le gustaría, en particular, jugar en la Liga de España porque considera que es de las más competitivas.

“Claro que sería buen sitio para jugar (Liga de España), ahí están muchos jugadores de altísima calidad, si no es que los mejores y sería muy bonito para mí ir ahí”, sentenció.