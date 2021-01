Así se jugará la jornada 1 del Guard1anes 2021

Ciudad de México.- Este viernes arranca el torneo de Guard1anes 2021 del futbol mexicano con el compromiso que disputará Puebla ante Chivas en el estadio Cuauhtémoc.

El duelo está programado para disputarse a las 19:30 horas, mientras que a las 21:06, los Xolos de Tijuana chocarán con los Pumas de la UNAM.

También para el viernes pero a las 21:30, Mazatlán recibirá a los Rayos del Necaxa. En el último reporte, se dio a conocer que este duelo tendrá público en la tribuna.

La actividad del Guard1anes 2021 se reanudará el sábado con el duelo entre los rojiengros del Atlas ante los Rayados del Monterrey a las 5 de la tarde.

A las 7 de la noche, Tigres recibirá a León, actual monarca del futbol mexicano, mientras que a las 21:00 horas América se verá las caras con San Luis en el Estadio Azteca.

El domingo se realizarán dos compromisos: al medio día, los Diablos del Toluca recibirán a Querétaro y Santos Laguna a La Máquina de Cruz Azul.

El lunes finaliza la fecha 1 del Guard1anes 2021 con el partido entre los Tuzos del Pachuca ante los Bravos de Juárez.

Jornada 1

Guard1anes 2021.



Viernes 8 de enero

Puebla vs. Chivas 19:30 TV Azteca

Tijuana vs. Pumas 21:06 Fox Sports

Mazatlán vs. Necaxa 21:30 TV Azteca

Sábado 9 de enero

Atlas vs. Monterrey 17:00 Izzi

Tigres vs. León 19:00 TUDN

América vs. San Lui 21:00 TUDN

Domingo 10 de enero

Toluca vs. Querétaro 12:00 TUDN

Santos vs. Cruz Azul 19:06 Fox Sports

Lunes 11 de enero

Pachuca vs. Juárez 21:00 horas Fox Sports

