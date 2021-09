Así se jugará la jornada 8 del Grita México de la Liga MX

Ciudad de México.- Este viernes arranca la jornada 8 del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX con tres compromisos.

En el estadio Cuauhtémoc, Puebla recibirá a San Luis a las 19:00 horas, mientras que en el Olímpico Benito Juárez, Cruz Azul visitará a los Bravos de Juárez. La jornada del viernes finaliza con el choque entre los Xolos de Tijuana ante Santos.

El sábado continúa la actividad de la Liga MX con tres compromisos: en el estadio Jalisco, los rojinegros del Atlas chocarán con los Rayados del Monterrey.

En el Universitario, los Tigres del Universitario de Nuevo León se medirán a León, mientras que Mazatlán estará en casa de las Águilas del América.

Para el domingo, Pumas chocará con las Chivas del Guadalajara, además de que Querétaro enfrentará a los Rayos del Necaxa.

La jornada 8 de la Liga MX finaliza el lunes con el duelo entre los Tuzos del Pachuca ante los Diablos Rojos del Toluca.

A continuación el calendario de la Jornada 8 de la Liga MX:



Viernes

Puebla vs. San Luis 19:00

Juárez vs. Cruz Azul 21:00

Tijuana vs. Santos 21:06

Sábado

Atlas vs. Monterrey 17:00

Tigres vs. León 19:00

América vs. Mazatlán 21:00

Domingo

Pumas vs. Chivas 17:00

Querétaro vs. Necaxa 19:00

Lunes

Pachuca vs. Toluca 21:00