Así se jugará la ronda de comodines de la NFL

Ciudad de México.- Quedaron definidos los duelos de comodines después de que se disputó le temporada más larga con 18 semanas dentro de la NFL.

Green Bay Packers y Tennessee Titans fueron los mejores de las Conferencias Nacional y Americana y podrán descansar el próximo fin de semana cuando arranque la postemporada.

El duelo más atractivo será el que disputarán los Dallas Cowboys que se medirán a los San Francisco 49ers, después de que este último equipo ganó, de manera dramática, a los Rams.

Dentro del duelo de comodines también destaca el choque entre los Pittsburgh Steelers contra Kansas City Chiefs.

Uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos, Tom Brady, tendrá su primer obstáculo cuando se mida a Philadelphia Eagles.

El último equipo clasificado a la ronda de comodines, Las Vegas Raiders que se impuso a Los Angeles Chargers, no la tendrá nada fácil cuando se vea las caras con Cincinnati Bengals.

Cabe señalar que, por primera vez, un juego de Comodines será disputado en el horario estelar de “Monday Night Football”, cuyos derechos le pertenecen a ESPN.

Este último duelo será protagonizado por Arizona Cardinals que se medirá Los Angeles Rams.

A continuación las fechas y los horarios de los Juegos de Comodines:

Sábado:

Las Vegas Raiders vs. Cincinnati Bengals (15:30, tiempo del centro de México)

New England Patriots vs. Buffalo Bills (19:15, tiempo del centro de México)

Domingo:

Philadelphia Eagles vs. Tampa Bay Buccaneers (12.00, tiempo del centro de México)

San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys (15:30, tiempo del centro de México)

Pittsburgh Steelers vs. Kansas City Chiefs (19:15, tiempo del centro de México)

Lunes:

Arizona Cardinals en Los Angeles Rams (19:15, tiempo del centro de México)

