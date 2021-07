Atleta filipina agradece a la medalla milagrosa el metal de oro

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— José Luis Alvarado Nieves, mejor conocido como brazo de plata o Súper Porky, tuvo una vida de excesos. Sus últimos años fueron trágicos, entre el olvido y la amargura, marcados por la ruina y el maltrato. El luchador de la Valle Gómez, como se le conocía en sus inicios, marcó una época en los encordados. También se le recuerda por sus días fuera del ring.

Su fama y carisma llego a la WWE, Súper Porky marcó la vida del luchador Dave Batista, superestrella de la WWE, quien le confesó que “era su fan”.

“Recuerdo que cuando yo estuve en WWE me tocó estar con The Boogeyman y el muy famoso Batista. Recuerdo que Batista me dijo ‘Soy fan tuyo’ y me preguntó qué pienso de la lucha en Estados Unidos”, reveló Porky en una entrevista hecha vía Facebook.