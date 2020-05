Avanzan investigaciones tras la trágica muerte de la luchadora Hana Kimura

Ciudad de México.- Autoridades avanzan en las investigaciones tras la trágica muerte de la luchadora Hana Kimura, quien perdió la vida el pasado fin de semana.

Si bien es cierto la principal línea de investigación apunta a que fue un suicidio después de que la gladiadora recibió un ciberataque, aún continúan las pesquisas.

El medio de comunicación Sports Nippon, informó que Kimura pudo haber fallecido por inhalación de gas.

Un vecino señaló que “alrededor de las 4 de la mañana, algunos camiones de bomberos y una ambulancia se apresuraron a llegar. La causa fue el sulfuro de hidrógeno”.

El Departamento de Policía del barrio de Jōtō también reconoció que “hubo un caso donde se generó sulfuro de hidrógeno en el distrito de Kōtō y se trató a una persona que terminó falleciendo”.

Sin embargo, los detalles no fueron expuestos “por petición de la familia afectada”.

Horas antes de perder la vida, Kimura denunció que fue atacada en sus redes sociales después de que participó en el reality televisivo nipón “Terrace House”.

“Recibo casi cien opiniones francas todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos, los amo. Bye Bye”, escribió Hana en las redes sociales. Ese mensaje fue eliminado minutos después.