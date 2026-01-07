Balonazo y nachos al suelo: el noble gesto de Rayadas que se viralizó en redes

San Francisco.— El quarterback de los San Francisco 49ers, Brock Purdy, realizó una serie de acciones solidarias durante la temporada navideña que trascendieron el ámbito deportivo.

El jugador se asoció con Toyota para entregar regalos y vehículos a veteranos militares y a familias con niños que enfrentan enfermedades pediátricas, informó Crosswalk Headline.

La iniciativa benefició a aficionados de los 49ers que atravesaron situaciones complejas. Entre ellos se encontraron veteranos con misiones cumplidas y familias que acompañaron a sus hijos en procesos médicos prolongados.

Durante la entrega, Purdy dirigió un mensaje directo a las familias presentes. En un video difundido en la red social X, el quarterback expresó reconocimiento por el esfuerzo y la fortaleza de los asistentes. “Los apreciamos por su lucha y su coraje”, señaló frente a los beneficiarios.

Purdy, quien se describe como “seguidor de Jesús” en su biografía de Instagram, explicó que el objetivo central fue ayudar de manera concreta.

“Solo queríamos ayudarlos lo mejor que pudiéramos”, agregó el jugador, de acuerdo con el reporte de Crosswalk Headline.

Apoyo directo a veteranos y familias con necesidades especiales

Uno de los veteranos beneficiados, quien completó tres misiones militares, relató su sorpresa ante la iniciativa. “No sabía qué esperar, y luego las sorpresas siguieron y siguieron”, comentó durante el encuentro, según el mismo medio.

Toyota realizó adaptaciones especiales en algunos vehículos entregados. La empresa ajustó unidades para permitir accesibilidad a sillas de ruedas, con el objetivo de facilitar la movilidad de familias con necesidades específicas.

Más para leer: Kevin Mier: “Una casa con piso de cemento te cambia la vida”

Durante la convivencia, Purdy también interactuó con los menores presentes. En uno de los momentos compartidos, el quarterback dirigió palabras de ánimo a un niño beneficiado. “Gracias por darnos ánimo y motivación para seguir adelante en la vida”, expresó, según el video difundido en X.

La acción solidaria se sumó a antecedentes recientes del jugador. En la Navidad anterior, Purdy regaló camionetas a los integrantes de su línea ofensiva, un gesto que medios deportivos documentaron ampliamente en Estados Unidos.

La iniciativa de este año amplió el alcance hacia sectores sociales externos al equipo. El gesto generó reacciones positivas entre aficionados y usuarios en redes sociales, quienes compartieron mensajes y registros del evento.

Rendimiento deportivo de Purdy respalda su liderazgo

Las acciones fuera del campo coincidieron con un momento destacado en el desempeño deportivo del quarterback. El domingo por la noche previo a la Navidad, Purdy lideró a los 49ers a una victoria de 42-38 frente a los Chicago Bears.

El pasador completó 24 de 33 envíos para 303 yardas, lanzó tres touchdowns y registró una intercepción. Además, corrió para 28 yardas y sumó dos anotaciones por tierra.

Tras el encuentro, los 49ers mantuvieron aspiraciones de cerrar la temporada regular como el primer sembrado de la Conferencia Nacional. El desempeño del quarterback fue señalado como uno de los factores determinantes del triunfo.

Nothing like a brand new Toyota to kick off Christmas week 🎁



Brock and @Toyota partnered up to give families a day full of surprises for the holidays. pic.twitter.com/pPtuLZaW08 — San Francisco 49ers (@49ers) December 22, 2025

Su compañero Colton McKivitz destacó el momento deportivo del pasador. “Es su mejor fútbol americano ahora mismo”, afirmó en declaraciones recogidas por Fox News Digital, al subrayar su liderazgo ofensivo.

Uno de los atributos más señalados del juego de Purdy fue su capacidad para evadir defensores fuera del pocket. Durante el partido, extendió una jugada y lanzó un pase de anotación a Kyle Juszczyk.

Después del encuentro, Purdy explicó su enfoque en esas situaciones. Señaló que buscó mantener visión del campo, tomar decisiones inteligentes y aprovechar jugadas explosivas, según declaraciones posteriores al partido.

JAHA