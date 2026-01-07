Balonazo y nachos al suelo: el noble gesto de Rayadas que se viralizó en redes

Monterrey.- En el debut de Rayadas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, un gesto fuera de la cancha se volvió el símbolo de una conexión humana entre el club y su afición.
Una aficionada que vio caer su orden de nachos con queso tras un balonazo accidental recibió no solo una nueva porción, sino también un obsequio adicional por parte del personal del equipo regiomontano, generando una ola de reacciones positivas en redes sociales.
Un momento inesperado que no quedó en el olvido
Durante el encuentro de la Jornada 1 entre Rayadas de Monterrey y Puebla, que terminó con una contundente victoria 4-0 para las locales, una acción fortuita desvió la atención de la cancha hacia las gradas.
Una jugadora de Rayadas, al despejar el balón, envió el esférico hacia la tribuna, donde impactó directamente en la comida de una aficionada que disfrutaba el partido.
El impacto provocó que sus nachos y queso cayeran sobre su ropa.
Lejos de convertirse en un momento incómodo, la escena fue captada en video por otros asistentes y rápidamente se comenzó a difundir en plataformas sociales, alcanzando gran viralidad entre aficionados del futbol mexicano.
El gesto del club que se volvió tendencia
Minutos después del incidente, personal de Rayadas se acercó a la aficionada afectada para ofrecerle una nueva orden de nachos con queso como muestra de atención tras el percance ocurrido en las gradas.
Además, el club le entregó un peluche como obsequio adicional, detalle que fue celebrado por quienes presenciaron el gesto.
El gesto fue compartido por la cuenta oficial de Rayadas en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con comentarios positivos sobre la cercanía mostrada por el equipo con sus seguidores.
Más allá del marcador
La interacción entre el club y la aficionada no solo atrajo comentarios alegres de los aficionados, sino que también posicionó la escena como un ejemplo de atención al público durante las experiencias de partido.
Fuera de la anécdota en las tribunas, Rayadas confirmó su buen inicio de temporada con un dominio claro sobre Puebla, consolidando su candidatura como protagonistas en el certamen.
Escuelas convierten el futbol en una experiencia formativa para estudiantes
Ciudad de México.— En el marco del Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Educación Pública convertirá el deporte escolar en una experiencia cotidiana de formación, convivencia y salud que trascienda la efervescencia del torneo internacional y se instale como práctica permanente entre niñas, niños y jóvenes.
Escuelas como punto de partida nacional
En el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Educación Pública anunció la puesta en marcha de la Copa Escolar Nacional de Futbol “Vive saludable, juega feliz”, una iniciativa que toma a las escuelas como eje central para promover la actividad física regular, el encuentro comunitario y hábitos de vida saludables desde edades tempranas.
El planteamiento ubica a los planteles educativos como el primer espacio donde el deporte se vive, se aprende y se comparte, con una lógica formativa que acompaña el desarrollo integral de los estudiantes.
La propuesta reconoce al deporte escolar como una plataforma de aprendizaje y bienestar que fortalece la identidad colectiva y genera vínculos duraderos entre estudiantes, docentes y comunidades, con un alcance que se proyecta más allá de los calendarios deportivos.
Copa escolar con alcance nacional
La Copa Escolar Nacional de Futbol contempla la participación de estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y nivel universitario, quienes competirán en fases escolares, regionales y nacionales. El diseño del torneo busca una convivencia extendida en todo el territorio nacional, con dinámicas que privilegian la participación y el encuentro entre comunidades educativas.
Futbol como herramienta de formación social
Desde la perspectiva institucional, el futbol escolar funciona como un espacio de integración social donde se ponen en práctica principios asociados al trabajo en equipo, la disciplina y el respeto. Cada cancha se concibe como un entorno formativo en el que los estudiantes reconocen sus capacidades, fortalecen la confianza personal y participan en experiencias recreativas vinculadas al aprendizaje y la convivencia.
El enfoque prioriza el proceso educativo por encima del resultado competitivo, con la intención de que el deporte acompañe la trayectoria escolar como una actividad regular y accesible para toda la comunidad estudiantil.
Inclusión, convivencia y continuidad
El torneo iniciará este año y tendrá carácter anual, con un enfoque incluyente que abre la participación tanto a quienes ya practican futbol como a quienes buscan acercarse por primera vez al deporte.
La iniciativa no se orienta a la detección de talentos, sino a la construcción de espacios de amistad, convivencia y formación de valores dentro y fuera de la cancha.
Esta lógica de continuidad apunta a consolidar una cultura deportiva escolar que se mantenga activa en el tiempo y se integre a la vida cotidiana de los centros educativos.
Rusia fue excluida por la guerra, ¿Estados Unidos corre el mismo riesgo en el Mundial 2026?
Ciudad de México.- Estados Unidos atacó Venezuela, capturó a Nicolás Maduro, pero no existe una base jurídica para que la FIFA le retire la sede del Mundial 2026.
Así lo marcan sus propios estatutos y el reglamento del torneo, que no contemplan sanciones automáticas contra países anfitriones por acciones militares.
La madrugada del 3 de enero de 2026, militares estadounidenses, por órdenes del presidente Donald Trump, ejecutaron una operación militar en territorio venezolano que derivó en la detención del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
El anuncio fue difundido desde Washington D. C. a través de la red Truth Social, donde Trump afirmó que ambos serían trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos.
Estados Unidos es el principal organizador del Mundial 2026, junto con México y Canadá. Tras los hechos, surgió una pregunta directa en el ámbito deportivo: ¿puede la FIFA retirar a la Unión Americana la sede del Mundial, como ocurrió con Rusia tras la invasión a Ucrania?
Lo que sí y lo que no permite el reglamento de la FIFA
El Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no establece sanciones específicas para países anfitriones involucrados en conflictos armados. Las causas formales para vetar a un país del Mundial son limitadas.
Entre ellas se encuentran el incumplimiento de obligaciones financieras con la FIFA, violaciones graves a los estatutos del organismo o la pérdida del reconocimiento de la federación nacional como autoridad rectora del futbol en su país.
A través de un documento oficial publicado por la FIFA en Zurich, el artículo 46 del reglamento, titulado “Circunstancias excepcionales”, establece que:
“La FIFA es la entidad responsable de la gestión operativa del Mundial de la FIFA 26 y tendrá derecho a impartir las instrucciones necesarias en circunstancias especiales que puedan sobrevenir en los países anfitriones”.
El artículo 47, denominado “Casos no previstos”, señala lo siguiente:
“La FIFA decidirá sobre los casos no previstos en el presente reglamento, así como los casos de fuerza mayor”.
El máximo organismo también precisa en el mismo documento que todas sus decisiones serán “firmes, vinculantes e inapelables”.
Hasta ahora, la FIFA no ha emitido ningún comunicado sobre la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela ni sobre un posible cambio de sedes.
El antecedente de Rusia: por qué fue excluida
El caso más citado es el de Rusia. En febrero de 2022, tras la invasión a Ucrania, la FIFA y la UEFA excluyeron a Rusia del Mundial de Qatar 2022, de la Eurocopa 2024 y de todas las competiciones internacionales de clubes, como la Champions League y la Europa League.
Ese mismo año, el Comité Olímpico Internacional recomendó excluir a equipos rusos y bielorrusos de competencias internacionales por la violación de la Tregua Olímpica. Rusia tampoco estará presente en el Mundial 2026.
La diferencia es que Rusia no era país sede. En cambio, Estados Unidos es el anfitrión mayoritario del torneo, con la mayor parte de los estadios, la infraestructura y los compromisos comerciales ya cerrados.
El Premio FIFA de la Paz y la relación con Trump
Previo al sorteo del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., Gianni Infantino entregó a Donald Trump el primer “Premio FIFA de la Paz: el futbol une al mundo”.
“Queremos líderes que se preocupen por la gente y que trabajen por unir a los pueblos en un entorno seguro”, declaró Infantino durante ese acto, de acuerdo con el sitio oficial de la FIFA.
El reconocimiento se otorgó semanas antes de la incursión militar en Venezuela y fue presentado como un galardón anual que busca destacar esfuerzos de diálogo y convivencia entre naciones, valores que la FIFA asocia al futbol como espacio de encuentro entre pueblos.
México, Canadá y el impacto humano del conflicto
Tras la operación militar, los otros dos países anfitriones fijaron postura. Canadá señaló, mediante un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores publicado el 3 de enero de 2026, que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente desde 2019, pero llamó a respetar el derecho internacional.
México condenó el ataque. La presidenta Claudia Sheinbaum citó la Carta de las Naciones Unidas en un mensaje difundido desde la CDMX el mismo día:
“Los Estados deben abstenerse de recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.
¿Puede Estados Unidos mantenerse como sede?
Con base en los estatutos vigentes, la respuesta hoy es sí. No existe una norma expresa que obligue a la FIFA a retirar la sede a Estados Unidos por su incursión militar en Venezuela.
La decisión, en caso de tomarse, recaería exclusivamente en la FIFA bajo sus artículos de “circunstancias excepcionales” y “casos no previstos”.
Santi Giménez se toma con humor su lesión, pero…
Se recupera de una lesión de tobillo
Milán.— Santiago Giménez, delantero del Milán, se toma con humor la pausa por lesión que lo alejará de las canchas cerca de tres meses.
Durante su recuperación de una cirugía de tobillo a la que se sometió hace unos días, aprovechó para hacer un video viral con su hermana.
Por medio de redes sociales, Agustina, hermana del Bebote, compartió un video que suma más de medio millón de reproducciones y más de 75 mil likes.
En el material, aparece Santi Giménez usando muletas con un audio de una telenovela.
- “Ok, me voy a mi cuarto”
- “Pues sí, ni modo que te vayas a jugar al fut”
- “Nunca me habías dicho algo así”
Familia Giménez, presente en lesión y recuperación de Santi
El pasado 19 de diciembre, Santi se sometió a una cirugía para tratar la lesión del tobillo que lo mantiene fuera de las chanchas desde octubre.
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.” Josué 1:9. ¡VAMOS CON TODOOOO!”, publicó el delantero mexicano.
Dicho posteo fue acompañado con una foto de la familia Giménez acompañando al futbolista del Milán.
“¡Todo salió muy bien! Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes. Ahora toca recuperarme al cien por ciento con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. ¡Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto!”, sostuvo Gimenez en primera instancia.
Panorama complicado para el delantero
Las noticias no son alentadoras para Santi ni en su club ni en la selección mexicana que enfrentará el Mundial 2026 en junio próximo.
Por una parte, el AC Milán contrató al delantero alemán Niclas Füllkrug para cubrir la baja de Giménez.
Con ello, aumenta la competencia para el mexicano, ya que tendrá a Christopher Nkunku y Niclas Füllkrug por delante para su regreso a las canchas.
Esto, podría disminuir sus minutos de cara a ganarse un puesto en el Tri de Javier Aguirre de cara a la justa mundialista.
En el combinado nacional, compite por el puesto de delantero con Raúl Jiménez (Fulham), Germán Berterame (Monterrey) y Henry Martin (América).
Si no logra una recuperación adecuada y recuperar un buen nivel para ganar el puesto de “9” en su club, podría quedar fuera del Mundial 2026.
Brock Purdy dona vehículos y regalos a veteranos y familias
Aficionados a los 49ers.
San Francisco.— El quarterback de los San Francisco 49ers, Brock Purdy, realizó una serie de acciones solidarias durante la temporada navideña que trascendieron el ámbito deportivo.
El jugador se asoció con Toyota para entregar regalos y vehículos a veteranos militares y a familias con niños que enfrentan enfermedades pediátricas, informó Crosswalk Headline.
La iniciativa benefició a aficionados de los 49ers que atravesaron situaciones complejas. Entre ellos se encontraron veteranos con misiones cumplidas y familias que acompañaron a sus hijos en procesos médicos prolongados.
Durante la entrega, Purdy dirigió un mensaje directo a las familias presentes. En un video difundido en la red social X, el quarterback expresó reconocimiento por el esfuerzo y la fortaleza de los asistentes. “Los apreciamos por su lucha y su coraje”, señaló frente a los beneficiarios.
Purdy, quien se describe como “seguidor de Jesús” en su biografía de Instagram, explicó que el objetivo central fue ayudar de manera concreta.
“Solo queríamos ayudarlos lo mejor que pudiéramos”, agregó el jugador, de acuerdo con el reporte de Crosswalk Headline.
Apoyo directo a veteranos y familias con necesidades especiales
Uno de los veteranos beneficiados, quien completó tres misiones militares, relató su sorpresa ante la iniciativa. “No sabía qué esperar, y luego las sorpresas siguieron y siguieron”, comentó durante el encuentro, según el mismo medio.
Toyota realizó adaptaciones especiales en algunos vehículos entregados. La empresa ajustó unidades para permitir accesibilidad a sillas de ruedas, con el objetivo de facilitar la movilidad de familias con necesidades específicas.
Durante la convivencia, Purdy también interactuó con los menores presentes. En uno de los momentos compartidos, el quarterback dirigió palabras de ánimo a un niño beneficiado. “Gracias por darnos ánimo y motivación para seguir adelante en la vida”, expresó, según el video difundido en X.
La acción solidaria se sumó a antecedentes recientes del jugador. En la Navidad anterior, Purdy regaló camionetas a los integrantes de su línea ofensiva, un gesto que medios deportivos documentaron ampliamente en Estados Unidos.
La iniciativa de este año amplió el alcance hacia sectores sociales externos al equipo. El gesto generó reacciones positivas entre aficionados y usuarios en redes sociales, quienes compartieron mensajes y registros del evento.
Rendimiento deportivo de Purdy respalda su liderazgo
Las acciones fuera del campo coincidieron con un momento destacado en el desempeño deportivo del quarterback. El domingo por la noche previo a la Navidad, Purdy lideró a los 49ers a una victoria de 42-38 frente a los Chicago Bears.
El pasador completó 24 de 33 envíos para 303 yardas, lanzó tres touchdowns y registró una intercepción. Además, corrió para 28 yardas y sumó dos anotaciones por tierra.
Tras el encuentro, los 49ers mantuvieron aspiraciones de cerrar la temporada regular como el primer sembrado de la Conferencia Nacional. El desempeño del quarterback fue señalado como uno de los factores determinantes del triunfo.
Su compañero Colton McKivitz destacó el momento deportivo del pasador. “Es su mejor fútbol americano ahora mismo”, afirmó en declaraciones recogidas por Fox News Digital, al subrayar su liderazgo ofensivo.
Uno de los atributos más señalados del juego de Purdy fue su capacidad para evadir defensores fuera del pocket. Durante el partido, extendió una jugada y lanzó un pase de anotación a Kyle Juszczyk.
Después del encuentro, Purdy explicó su enfoque en esas situaciones. Señaló que buscó mantener visión del campo, tomar decisiones inteligentes y aprovechar jugadas explosivas, según declaraciones posteriores al partido.
