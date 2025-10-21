Banfield convierte un video viral en una campaña contra el cáncer de mama

Buenos Aires.- Lo que comenzó como una escena viral en las tribunas del estadio Florencio Sola fue transformado por el Club Atlético Banfield en una campaña al servicio de la dignidad humana, los valores familiares y la defensa de la vida, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

El episodio ocurrió a fines de agosto, durante un partido ante Tigre, cuando una socia del club identificada como Gisela fue captada gesticulando mientras hablaba con otra mujer.

Las redes sociales interpretaron esos gestos con connotaciones sexuales. Pero el fin de semana, el club reapareció públicamente con un giro inesperado: el mismo video serviría para concientizar sobre el cáncer de mama.

De viral malinterpretado a mensaje de valor

Banfield convocó a Gisela al estadio para que contara su versión, con transparencia y coraje. En el video institucional, la socia explicó que los gestos no respondían a lo que muchos imaginaron, sino a su experiencia médica relacionada con nódulos y controles periódicos.

“Hagamos viral la prevención. Hablar, cuidarse y acompañar también salva vidas”, dice la publicación del club difundida el 19 de octubre de 2025 a través de su sitio oficial y de sus redes sociales.

“Hace un año y medio que vengo controlándome unos nódulos y me hago mamografía y ecografía cada seis meses. Estaba contando lo que era una noticia agradable, porque me había dado bien el resultado”, explicó Gisela en el video.

“Por eso hago el gesto que tengo un nódulo, en la mama. Le contaba la experiencia de la mamografía específica que me habían hecho para controlar ese nódulo”, agregó la fanática de Banfield.

Finalmente, Gisela lanzó una advertencia y aclaración en torno al video viral:

“El que me conoce sabe que yo no estaba hablando de nada raro, pero el que no me conoce fue muy agresivo. A veces hay que pensar un poquito antes de subir algo, hay que pensar en la otra persona”.

Con esa honestidad, el club rescató el episodio de la burla y lo elevó hacia un acto de solidaridad y reconocimiento del valor humano.

Acción institucional con rostro humano

El departamento de prensa de Banfield aprovechó la coincidencia con el 19 de octubre para lanzar su campaña oficial con el lema “Hagamos viral la prevención”.

Además, invitó a la comunidad a asistir el 25 de octubre al Instituto Club Atlético Banfield (ICAB) para una jornada de prevención, charlas y controles gratuitos.

La campaña recibió numerosos comentarios de apoyo desde redes sociales y medios deportivos.

“Felicitaciones por la idea de convertir un vídeo sacado de contexto y darle contexto con una causa noble. ¡Que sea viral!”, se puede leer entre los comentarios.

Otros definieron la iniciativa como “contenido de calidad 100%” y un mensaje de conciencia.

Este gesto del club resalta el valor del respeto a la persona, la valentía de hablar con honestidad y el poder de convertir una situación trivial en una campaña de prevención con rostro humano.

