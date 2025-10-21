Banfield convierte un video viral en una campaña contra el cáncer de mama

Buenos Aires.- Lo que comenzó como una escena viral en las tribunas del estadio Florencio Sola fue transformado por el Club Atlético Banfield en una campaña al servicio de la dignidad humana, los valores familiares y la defensa de la vida, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
El episodio ocurrió a fines de agosto, durante un partido ante Tigre, cuando una socia del club identificada como Gisela fue captada gesticulando mientras hablaba con otra mujer.
Lee: Más que cifras, vidas: el cáncer de mama, la principal lucha de mujeres capitalinas
Las redes sociales interpretaron esos gestos con connotaciones sexuales. Pero el fin de semana, el club reapareció públicamente con un giro inesperado: el mismo video serviría para concientizar sobre el cáncer de mama.
De viral malinterpretado a mensaje de valor
Banfield convocó a Gisela al estadio para que contara su versión, con transparencia y coraje. En el video institucional, la socia explicó que los gestos no respondían a lo que muchos imaginaron, sino a su experiencia médica relacionada con nódulos y controles periódicos.
“Hagamos viral la prevención. Hablar, cuidarse y acompañar también salva vidas”, dice la publicación del club difundida el 19 de octubre de 2025 a través de su sitio oficial y de sus redes sociales.
“Hace un año y medio que vengo controlándome unos nódulos y me hago mamografía y ecografía cada seis meses. Estaba contando lo que era una noticia agradable, porque me había dado bien el resultado”, explicó Gisela en el video.
“Por eso hago el gesto que tengo un nódulo, en la mama. Le contaba la experiencia de la mamografía específica que me habían hecho para controlar ese nódulo”, agregó la fanática de Banfield.
Finalmente, Gisela lanzó una advertencia y aclaración en torno al video viral:
“El que me conoce sabe que yo no estaba hablando de nada raro, pero el que no me conoce fue muy agresivo. A veces hay que pensar un poquito antes de subir algo, hay que pensar en la otra persona”.
Con esa honestidad, el club rescató el episodio de la burla y lo elevó hacia un acto de solidaridad y reconocimiento del valor humano.
Acción institucional con rostro humano
El departamento de prensa de Banfield aprovechó la coincidencia con el 19 de octubre para lanzar su campaña oficial con el lema “Hagamos viral la prevención”.
Además, invitó a la comunidad a asistir el 25 de octubre al Instituto Club Atlético Banfield (ICAB) para una jornada de prevención, charlas y controles gratuitos.
La campaña recibió numerosos comentarios de apoyo desde redes sociales y medios deportivos.
“Felicitaciones por la idea de convertir un vídeo sacado de contexto y darle contexto con una causa noble. ¡Que sea viral!”, se puede leer entre los comentarios.
Otros definieron la iniciativa como “contenido de calidad 100%” y un mensaje de conciencia.
Este gesto del club resalta el valor del respeto a la persona, la valentía de hablar con honestidad y el poder de convertir una situación trivial en una campaña de prevención con rostro humano.
“Dios, el pueblo y el rey”: la fe detrás del título mundial de Marruecos Sub-20
Santiago de Chile.- Marruecos no solo levantó la Copa del Mundo Sub-20. En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, los jóvenes marroquíes dieron una lección que trasciende lo deportivo: respeto, fe y unidad familiar como cimientos de una victoria que honra la dignidad humana.
Marruecos venció 2-0 a Argentina y se convirtió en el primer país del norte de África en ganar el campeonato mundial juvenil. Pero más allá de los goles de Yassir Zabiri, el triunfo resonó por su mensaje humano.
Lee: “Lo más valioso está en el hogar”: Héctor Moreno se despide del futbol
“Dios, el pueblo y el rey”
En conferencia de prensa posterior a la final, el técnico Mohamed Ouahbi resumió el espíritu del equipo con una frase que recorrió las redes sociales.
“Dios, el pueblo y el rey son las tres palabras con las que puedo definir este Mundial en Chile. Los chilenos siempre nos apoyaron y sentimos su cariño desde el primer día”, destacó Ouahbi.
La gratitud del entrenador refleja una convicción: el deporte puede ser un vehículo de unión y de reconocimiento mutuo entre naciones.
Marruecos celebró con humildad y respeto, valores que también son una forma de fe vivida.
Durante la rueda de prensa, Ouahbi subrayó el papel del trabajo en equipo y el sentido familiar del grupo.
“No estoy solo. Tengo un cuerpo técnico increíble que trabaja mucho. Los argentinos tienen experiencia e historia, por eso debíamos mantener la cabeza fría. Lo hicimos fenomenal”, destacó.
Una generación formada en valores
El camino de Marruecos al título no fue fácil. En la fase de grupos enfrentó a Brasil, España y México, pero avanzó como líder. De hecho, su única derrota fu ante la Selección Mexicana.
Luego superó a Corea del Sur, Estados Unidos y Francia antes de vencer a Argentina en la final. Esa constancia refleja un proceso de formación que va más allá del entrenamiento físico.
La Academia Mohammed VI de Futbol, donde se formaron varios de los campeones, ha sido reconocida por la prensa internacional como una de las mejores del mundo.
Su modelo combina formación técnica con acompañamiento humano y educativo.
Según un reporte del diario francés L’Équipe, la academia “fomenta el respeto, la disciplina y la responsabilidad personal, como parte esencial del desarrollo del jugador”.
Detrás de la victoria, hay una apuesta por la vida y el futuro de los jóvenes. Marruecos demuestra que la inversión en la juventud, con base en la familia y la educación, es la mejor defensa de la dignidad humana.
Fe, unidad y esperanza
En las calles de Rabat y Casablanca, las familias celebraron el título con orgullo nacional y emoción espiritual.
“Es un día que nos une como familia y como país”, declaró a la agencia MAP el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Mehdi Bensaid.
“Estos jóvenes representan la fe, la esperanza y la perseverancia de Marruecos”, agregó.
El logro deportivo se enlaza con la historia reciente del país: semifinalista en el Mundial de Qatar 2022 y medallista en los Juegos Olímpicos de París 2024. Marruecos ha hecho del deporte una escuela de virtudes y un ejemplo de superación para las nuevas generaciones.
El propio Ouahbi cerró su intervención en Chile con una advertencia que hoy suena como promesa:
“No queremos esperar al Mundial de 2030 para ser campeones del mundo. Lo intentaremos en 2026”, advirtió.
“Lo más valioso está en el hogar”: Héctor Moreno se despide del futbol
Ciudad de México.— El defensa Héctor Moreno anunció su retiro del futbol profesional después de más de dos décadas de carrera. En un mensaje difundido en sus redes sociales, expresó su agradecimiento al deporte que marcó su vida y a las personas que lo acompañaron desde su infancia, a Dios y su familia.
“Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. Anuncio con el corazón lleno de emoción mi retiro después de más de 20 años dedicados al deporte que marcó mi vida. El fútbol me regaló momentos inolvidables, vestir la camiseta de México, disputar mundiales, conocer países, defender a grandes equipos y sobre todo compartir vestidores y amistades que nunca olvidaré”, señaló.
Moreno reconoció el papel fundamental de su familia. “A mis padres que desde niño me inculcaron los valores, el esfuerzo y el amor por este deporte. Gracias por creer en el niño que soñaba con ser futbolista y por darlo todo para que ese sueño se hiciera realidad”, señaló.
También agradeció a su esposa, a quien llamó “el pilar de mi vida”, por su apoyo en los momentos difíciles, y a sus hijos, a quienes definió como “mi mayor orgullo y mi motor”. En su mensaje agregó: “Ellos me dieron la motivación extra para salir a la cancha, para nunca rendirme y para entender que lo más valioso no estaba en los estadios, sino en el hogar”.
Una carrera en México, Europa y Asia
El futbolista inició su carrera profesional con los Pumas de la UNAM, con quienes debutó en la Liga MX y consiguió el subcampeonato de 2007. Posteriormente emigró al futbol europeo para integrarse al AZ Alkmaar, donde obtuvo la Eredivisie y la Supercopa de los Países Bajos en 2009.
En 2011 se incorporó al Espanyol de Barcelona, donde fue nombrado jugador de la temporada en su año de debut y sumó 136 partidos, la cifra más alta en un mismo club durante su trayectoria. En 2015 pasó al PSV Eindhoven y nuevamente logró el campeonato de liga.
Más adelante jugó en la AS Roma de Italia, con seis partidos disputados, y en la Real Sociedad de España. En 2019 se trasladó a Qatar para unirse al Al-Gharafa, donde permaneció dos años antes de regresar a México.
En 2021 llegó a Rayados de Monterrey, equipo con el que disputó 133 partidos, anotó dos goles y consiguió la Concacaf Champions Cup del mismo año. En el Apertura 2025 participó en cinco encuentros con un total de 213 minutos.
Trayectoria con la Selección Mexicana
Héctor Moreno formó parte de la Selección Nacional Sub-17 que ganó el Mundial en Perú 2005. En la selección mayor jugó 132 partidos y marcó cinco goles. Participó en cuatro Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
También fue campeón de la Copa Oro en las ediciones 2011, 2015 y 2019. Con su retiro, concluye la etapa de los futbolistas que integraron la generación campeona del mundo Sub-17 de 2005.
Gracias Dios
Moreno expresó su agradecimiento a la afición por el apoyo a lo largo de su carrera. “A la afición, gracias por acompañarme en cada paso, en cada partido, en cada aplauso y en cada crítica que me hizo crecer. Jugué siempre con la ilusión de representarnos dignamente”, escribió.
El defensa finalizó con palabras de reconocimiento al futbol y a la vida: “Hoy cierro este capítulo con gratitud y paz. Me voy con la certeza de que entregué todo y con la emoción de comenzar una nueva etapa en mi vida siempre agradecido con este deporte que tanto me dio. Gracias fútbol, gracias vida, gracias Dios”.
Cierre de una generación
Con más de 20 años de carrera, Héctor Moreno deja un registro sólido en el futbol nacional e internacional. Su retiro marca el cierre de una generación que hizo historia para México y abre una nueva etapa en su vida personal, con la familia y la fe como ejes principales.
Cruz Azul abre centro de acopio para familias afectadas por las lluvias
Ciudad de México.- Cruz Azul convirtió su sede de La Noria en un centro de acopio para reunir víveres, ropa y artículos de primera necesidad en apoyo a las familias afectadas por el huracán Priscilla, que dejó severos daños en el estado de Veracruz y otras zonas del Golfo.
Lee: CDMX activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias
El club anunció la medida a través de su cuenta oficial en X (@CruzAzul) el pasado 15 de octubre, invitando a la afición y al público en general a sumarse al esfuerzo solidario.
“Abrimos nuestro centro de acopio en la Tienda Oficial de La Noria para apoyar a los damnificados por el huracán Priscilla. Puedes traer productos de limpieza, higiene personal y alimentos no perecederos”, publicó la institución cementera.
Solidaridad en movimiento: el deporte al servicio de la gente
El horario de recepción de donativos es de 10:00 a 16:00 horas, durante toda la semana y la siguiente. La tienda oficial, normalmente destinada a la venta de artículos deportivos, fue adaptada para recibir la ayuda.
En las imágenes compartidas por el club se observan estanterías y maniquíes vestidos con los colores azul y blanco, acompañados del lema “Azul de por vida”, que ahora simboliza unión y esperanza.
“La Noria está lista para recibir tu ayuda. Unidos somos más fuertes”, publicó el club en Facebook, reafirmando el llamado a la acción comunitaria.
Veracruz, la zona más golpeada
El huracán Priscilla impactó principalmente en Veracruz, donde se reportaron más de 400 viviendas afectadas por las lluvias y desbordamientos del río Cazones, de acuerdo con reportes de Protección Civil estatal.
Municipios como Poza Rica, Álamo y Tihuatlán fueron de los más dañados.
Las intensas precipitaciones dejaron comunidades incomunicadas, cortes eléctricos y pérdida de cosechas, afectando de forma directa a familias que ahora dependen de la ayuda humanitaria.
“La magnitud del daño nos obliga a mantener la solidaridad activa y sostenida”, señaló la Secretaría de Protección Civil de Veracruz en un comunicado difundido el 14 de octubre.
Una respuesta que une familias y corazones
La iniciativa de Cruz Azul refuerza su vínculo con la comunidad, más allá de la cancha. La acción busca canalizar la generosidad de los aficionados hacia quienes más lo necesitan.
“Cada donativo cuenta, porque detrás de cada paquete hay una familia que puede volver a sonreír”, recordó la Máquina en su publicación.
La sede capitalina se ha convertido así en un punto de encuentro donde el futbol trasciende la competencia y se convierte en un instrumento de empatía y reconstrucción.
Este tipo de esfuerzos comunitarios demuestran que la unión, el respeto y la colaboración siguen siendo los valores más sólidos para enfrentar la adversidad.
JC Chávez pone fin a los rumores: “si mi hijo fuera narco, yo lo metería a la cárcel”
Ciudad de México.- Julio César Chávez aclaró los rumores sobre presuntos vínculos de su hijo con el crimen organizado y advirtió que él mismo lo metería a la cárcel si estuviera en malos pasos.
“Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel”, advirtió el “Gran Campeón”, al responder a las preguntas de los reporteros en un evento del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Lee: “Siempre he sido buen hijo”: el mensaje de Julio César Chávez Jr. tras su arresto
Defensa pública con valores familiares y dignidad humana
El ex boxeador mexicano colocó como prioridad la dignidad y la ética por encima del parentesco, apelando al valor del respeto por la ley.
JC Chávez insistió en que Junior no está vinculado a ningún cártel ni trafica armas.
“Conozco a mi hijo desde que nació y sé a qué se ha dedicado toda la vida; quienes lo conocen, saben que no está vinculado con ningún cártel ni trafica armas”, sostuvo.
Al hablar de los valores humanos que rigen su posición, Chávez también señaló que ha sido testigo de las luchas de su hijo contra la adicción, un proceso compartido.
“Ha tenido problemas de adicción, eso sí, igual que yo, pero está luchando contra eso y lleva más de un año limpio”, agregó.
Ese reconocimiento contribuye al enfoque de defensa de la vida como prioridad y Chávez enfatizó que su batalla no es contra un hijo, sino por su recuperación, su integridad y su futuro.
Rumores, denuncias y un regreso planeado al ring
La declaración del campeón sinaloense surgió en medio de señalamientos públicos que han vinculado a Julio César Chávez Jr. con operaciones de delincuencia organizada y tráfico de armas.
En julio, JC Chávez Jr. fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos y, posteriormente, fue deportado a México para enfrentar órdenes de arresto por casos de tráfico de armas y vínculos con el crimen organizado.
Chávez padre insistió en que confiará en las autoridades para esclarecer la verdad.
“No quiero abundar tanto porque esperamos el trabajo de las autoridades y confiamos en ellas”, declaró en la conferencia.
Este contexto se relaciona con el plan de reactivación deportiva para su hijo. Chávez anunció que “Junior” volverá a pelear el 13 de diciembre en San Luis Potosí.
También reveló su intención de que realice tres o cuatro combates más antes de considerar su retiro definitivo.
“Quiero que haga tres o cuatro peleas, y después veremos”, señaló.
De acuerdo con el diario AS, este proyecto deportivo se integra al discurso de recuperación personal: mantener la disciplina en el ring como un soporte para mantener alejada la sombra del rumor.
