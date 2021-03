Barcelona va por el milagro al Parque de los Príncipes

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, avaló el penal que le marcó el árbitro César Ramos a Pumas durante el choque ante Cruz Azul.

Brizio Carter comentó que existe una falta del defensa Johan Vázquez, por ello, señaló que el silbante acertó a marcar la falta a favor de La Máquina.

Con dicho penal, Cruz Azul llegó a ocho victorias consecutivas que lo dejaron como líder en solitario del torneo Guard1anes 2021 del futbol mexicano.

“El jugador de Pumas golpea con el brazo el rostro de su adversario, impidiéndole saltar. El VAR sugiere la revisión y tras revisar todas las tomas disponibles, el árbitro rectificó su decisión, marcando el penal y amonestando al infractor. Es una decisión arbitral correcta”, expresó Brizio en su video semanal.

La infracción fue cobrada por Jonathan Rodríguez quien venció, desde el manchón penal, a Alfredo Talavera.

La jugada causó controversia, al grado que el técnico de Pumas, Andrés Lillini, aseguró que en ningún momento vio una infracción por parte de su jugador.

“Para mí no era falta, pero no hablaré de los árbitros porque me multarán”, dijo Lillini al finalizar el partido.

Con el penal de Rodríguez, Cruz Azul se impuso 1-0 a los Pumas dentro de la jornada 10 del Guard1anes 2021.

