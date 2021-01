Berchelt vs. Valdez, duelo de mexicanos en el cuadrilátero

Ciudad de México,— Este próximo 20 de febrero, el encordado del MGM de Las Vegas, Nevada, será escenario de una guerra entre dos mexicanos. Una pelea que el público ha estado pidiendo y se ha convertido en una realidad, el campeón mundial superpluma WBC, Miguel Berchelt y el ex olímpico Oscar Valdez subirán al cuadrilátero.

La pelea promete ser una guerra de poder a poder. Un encuentro que inevitablemente nos remonta a las época donde dos mexicanos cimbraban las arenas donde se presentaban. Erik Morales vs. Marco Antonio Barrera, Lupe Pintor vs. Carlos Zárate, Israel Vázquez vs. Rafael Márquez, Carlos Zárate vs. Alfonso Zamora y recientemente Francisco Estrada vs. Carlos Cuadras, por mencionar solo algunas.

Berchelt vs. Valdez no será la excepción. El actual campeón mundial WBC, Miguel Berchelt, esta ante la pelea más importante de su carrera, pues su máximo deseo es convertirse en un referente del boxeo e inspiración para las nuevas generaciones. Berchelt quiere demostrar en el cuadrilátero porqué es el mejor de la división y defender por séptima ocasión su corona.

Miguel Berchelt sabe que es importante no confiarse, pues, así como Oscar, él también llegó como retador contra Francisco Vargas y terminó con su reinado un 28 de enero de 2017.

Dos viejos conocidos

Oscar Valdez, quien llega a este compromiso con record invicto, tiene todo a su favor, pues desde que se inició en el mundo de los guantes se ha perfilado como un púgil sumamente peligroso, con gran poder de puños y rápidos movimientos dentro del ring.

Cabe destacar que Miguel y Oscar transitaron por el terreno amateur al mismo tiempo y aun cuando ambos deseaban encontrarse, esto no sucedió sino hasta ahora.

También será un encuentro de estrategas, dos maestros en el arte del pugilismo, Alfredo Caballero estará en la esquina de Miguel Berchelt, y Eddy Reynoso afinará los detalles de Oscar Valdez. Dos entrenadores que desde su trinchera han sabido encausar, pulir y explotar todas las capacidades de sus pupilos sobre el cuadrilátero.

Foto cortesía WBC

