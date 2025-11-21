“Hay gente que no tiene nada”: el discurso que sacudió a Haití antes de su pase al Mundial

Ciudad de México.— El Gobierno de México presentó el Mundial Social 2026, una propuesta que busca que el futbol cruce la frontera de los estadios y llegue a las escuelas, los barrios y los hogares con actividades que comenzarán en enero. La iniciativa coloca a las familias en el centro, reconoce que el deporte crea vínculos sólidos y plantea un legado que se mantenga después de la última jugada, cuando las gradas se vacíen y el país continúe su vida cotidiana.

El Mundial Social México 2026 se presenta como una apuesta amplia donde las familias tienen un lugar central. El programa plantea que el torneo sea una oportunidad para fortalecer vínculos, recuperar espacios comunitarios y promover actividades que conecten deporte, cultura y educación.

Un proyecto que quiere dejar huella más allá de los estadios

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa que acompañará la Copa Mundial FIFA 2026, evento que México compartirá con Estados Unidos y Canadá. La propuesta impulsa una visión nacional donde el futbol se convierte en un puente para fortalecer la convivencia en escuelas, colonias y comunidades.

La mandataria subrayó que el país se prepara para mostrar su herencia cultural y el esfuerzo cotidiano de millones de familias que sostienen la vida social de México. El objetivo apunta a que el impulso deportivo continúe una vez concluida la competencia internacional.

La Secretaría de Gobernación informó que habrá esfuerzos conjuntos para recuperar más de 4 mil canchas y realizar 10 mil 600 murales en distintos municipios con el propósito de impulsar convivencia, arte y participación familiar en espacios públicos.

Escuelas y comunidades como punto de partida

El Sistema Nacional DIF anunció acciones vinculadas con el fortalecimiento comunitario en zonas prioritarias. Se desarrollarán actividades bajo el eje “Que Ruede el Balón por la Paz” en 377 escuelas de futbol donde se realizarán clínicas deportivas, jornadas culturales, encuentros con comentaristas locales y la creación de 266 murales.

El organismo también organizará el Mundialito de los Derechos, la campaña “En familia metemos gol” y el Concurso Nacional de decoración de balones, cuya convocatoria se abrirá en febrero. Cada acción busca que las familias encuentren un espacio de convivencia segura y formativa alrededor del futbol.

Fiestas, actividades y miles de espacios recuperados

El Mundial Social contempla actividades culturales, deportivas, educativas y comunitarias en todo el país. Se llevarán a cabo 177 Fiestas México 2026, más de 5 mil actividades en rutas y en la aplicación Conoce México, tres intentos para romper Récord Guinness y una agenda artística que incluye 10 mil 631 murales de arte urbano y la recuperación de 4 mil 208 canchas y espacios públicos. La intención es que los barrios reciban un impulso que fortalezca el tejido social a partir de espacios seguros y accesibles.

México quiere abrir sus rutas al mundo

La Secretaría de Turismo informó que la aplicación Conoce México permitirá que los visitantes recorran más de 250 rutas diseñadas para conocer la geografía cultural del país. Se proyecta que 5.5 millones de viajeros lleguen durante el Mundial. También se realizará el evento “México de Mis Sabores” entre junio y julio y se organizarán actividades especiales que incluirán tres Récord Guinness vinculados a grandes concentraciones de aficionados. Estas acciones buscan que el turismo se vincule con experiencias familiares que acerquen a los visitantes a la identidad mexicana.

Deporte para todas las edades y condiciones

También se anunciaron torneos y copas que incluyen a niñas, niños, jóvenes, personas mayores de 50 años, trabajadores, atletas con discapacidad y futbolistas con Síndrome de Down. La agenda contempla 74 Mundialitos y seis copas nacionales impulsadas por la Conade. El IMSS organizará torneos de futsal femenil, futbol sin correr y el Mundialito IMSS 21. Además, México será sede del Street Child World Cup con equipos juveniles de más de 20 países. Estas actividades buscan que el deporte funcione como un espacio incluyente donde conviven generaciones y familias completas.

Educación, ciencia y juventudes dentro del mismo terreno de juego

La Secretaría de Educación Pública anunció la Copa Escolar Nacional Vive Saludable, juega feliz, que tendrá su final anual en el Estadio Olímpico Universitario. El Instituto Mexicano de la Juventud coordinará una Jornada Nacional de Futbol con cascaritas y actividades comunitarias que reunirán a medio millón de jóvenes. La Secretaría de Ciencia presentó FutboxMX, el primer torneo nacional e internacional de futbol con robots. La agenda educativa y tecnológica quiere mostrar que la convivencia familiar y el aprendizaje pueden caminar juntos alrededor del deporte.

Protección al consumidor y seguridad en el país anfitrión

La Profeco dio a conocer que se trabaja con FIFA en un sistema para recolocar entradas con el fin de evitar reventa. Se prepara un plan integral que abarcará monitoreo de publicidad, operativos de vigilancia, módulos de apoyo en aeropuertos y estadios y una edición especial de Quién es Quién en el Mundial.

ebv