“Hay gente que no tiene nada”: el discurso que sacudió a Haití antes de su pase al Mundial

Haití llegó al partido decisivo contra Nicaragua con un país fracturado, un estadio tomado por la violencia y más de medio siglo sin un Mundial, pero antes de pisar la cancha, el capitán Duckens Nazon lanzó una frase que cambió el curso de la historia:
“Hay gente que solo tiene mil gourdes. Hoy podemos hacerles llorar de alegría”.
De acuerdo con el video grabado en los vestidores del estadio y difundido a través de las redes sociales por la Federación Haitiana de Futbol, Nazon habló de un pueblo que, aun sin nada en los bolsillos, mantuvo la esperanza puesta en la selección.
“No tienen nada, chicos. No tienen nada en los bolsillos, cuentan con nuestros pies”, dijo el delantero.
Un mensaje que tocó la realidad del país
Desde que el Stade Sylvio Cator cayó bajo el control de hombres armados, Haití perdió su cancha, pero no su afición.
El partido ante Nicaragua se disputó en Curazao, en un ambiente neutral que no apagó la carga emocional que traían los jugadores.
En la previa, Nazon remató su mensaje con una petición directa:
“No los defraudemos. Somos haitianos, estamos orgullosos, hermanos”.
El triunfo que rompió 52 años de espera
Haití ganó y aseguró el primer lugar del Grupo C con 11 puntos y se convirtió en una de las historias más significativas de la eliminatoria y la FHF calificó el encuentro como “una batalla decisiva”.
Celebraciones en medio de la tensión
A pesar de la violencia que mantiene en tensión la capital, cientos de haitianos salieron a las calles a celebrar el pase mundialista, de acuerdo con reportes de medios locales. Hubo gritos y festejos, pues la clasificación significó un respiro en medio de la crisis.
El eco de una frase
La arenga de Nazon no solo movió al equipo. También recorrió el país como un recordatorio de que, aun en la adversidad, el futbol puede unir a quienes esperan una alegría mínima, pero necesaria.
“Podemos hacerles llorar de alegría”, dijo el capitán antes del juego y Haití, después de 52 años, volvió a llorar, pero esta vez, de felicidad.
Deportes
Luis “Mochis” Cárdenas: fútbol, familia y el milagro que llegó con 26 semanas de vida
Ciudad de México.— Luis Alberto Cárdenas López nació el 15 de septiembre de 1993 en Los Mochis, Sinaloa. Escuchó durante la infancia el sonido de los guantes de su padre. A los tres años decidió que esa sería su vida. La misma convicción que lo llevó a Monterrey y a escenarios internacionales marcó después una historia familiar que nadie imaginó.
Porta el número 22 con Los Rayados de Monterrey. Su trayectoria incluye Liga MX, Mundial de Clubes, Concacaf Champions Cup y Copa MX. Su participación más recordada ocurrió en Qatar 2019 cuando Rayados aseguró el tercer lugar frente al Al-Hilal. Cárdenas atajó en la tanda de penaltis y anotó uno.
Hoy, a sus 33 años, es esposo y padre de tres hijos, carga una historia que lo acompaña cada vez que pisa una cancha y que empezó mucho antes de cualquier trofeo. Una historia de familia, decisiones difíciles y un hijo que aprendió a vivir antes de aprender a caminar.
El portero de Rayados recordó que cada decisión se vuelve un acto de amor y donde el nacimiento de su hijo Luis Marcelo sostuvo a una familia con la fe en alto.
En conversación con Víctor Ambrocio, creador del podcast “Porteros TV”, el guardameta relató el camino que vivió junto a su esposa durante el embarazo de su hijo Luis Marcelo. Un proceso que puso a prueba la calma, la fe familiar y la fortaleza necesaria para rendir en la élite del futbol.
La semana que cambió el calendario
Su esposa llegó a la semana 22 del embarazo cuando una bacteria puso todo en riesgo. En ese punto, la posibilidad de que el bebé sobreviviera era mínima. Los médicos pidieron hospitalización inmediata y explicaron que cada día dentro del útero podía marcar la diferencia.
En paralelo, Rayados debía viajar al Mundial de Clubes en Abu Dhabi. El club ofreció apoyo total para la decisión que él tomara. Cárdenas pensó en quedarse. Su esposa también vivía esa duda entre el temor y la fuerza que buscaba sostener.
Los días avanzaron sin movimientos bruscos. Los doctores intentaron conservar la estabilidad de la bolsa amniótica y reducir cualquier complicación. Ella permaneció recostada, con indicaciones estrictas para evitar la presión del peso del bebé. La familia acompañó desde distintos frentes.
LEE Ignacio Ambriz: una carrera construida con amor familiar y amistad verdadera
Decisión del viaje
El domingo previo al viaje ella mostró señales de mejoría. El líquido amniótico recuperó estabilidad y por primera vez en días, respiraron con algo de calma.
Aun así, el lunes representaba un punto crítico. Él debía elegir entre el vuelo o la permanencia. Ella pidió que cumpliera con el compromiso profesional. Explicó que contaba con apoyo familiar suficiente y que necesitaba verlo avanzar sin culpa.
Cárdenas preparó su teléfono para recibir avisos únicamente de una aplicación que su esposa usaría en caso de emergencia. El cambio de horario lo obligó a diseñar una rutina distinta para dormir mientras esperaba noticias.
La estancia en Abu Dhabi transcurrió sin incidentes médicos. Al regresar, él se instaló de inmediato en el hospital. Su esposa permaneció internada un mes completo, con vigilancia constante.
Nacimiento en semanas límite
La fuente se rompió en la semana 26 con seis días. El bebé nació con un kilo cien gramos y 37 centímetros. Entró de inmediato a cuidados intensivos. Pasó por episodios relacionados con pulmones, corazón y ajustes propios de un nacimiento tan anticipado.
Los médicos trabajaron con tratamientos que habían iniciado desde las primeras semanas de hospitalización de la madre. Inyecciones para pulmón y cerebro y suplementos para aumentar el peso ayudaron a que el pequeño llegara al parto con más posibilidades.
El bebé pasó 67 días en terapia intensiva. Cárdenas dividió su tiempo entre entrenamientos, partidos, la atención a su hija mayor y las horas en la unidad neonatal. Explicó que pocos conocen lo que implica llegar al entrenamiento con la cabeza llena de preguntas sobre un hijo que lucha por sobrevivir.
Tres años después
Luis Marcelo salió adelante. Hoy tiene tres años y medio. Es un niño sano. La familia superó meses de incertidumbre, noches incompletas y días en los que todo dependía de la fe y el amor de familia.
Deportes
México y Japón dejan una lección de respeto y humanidad tras la eliminación del Tri Sub-17
Ciudad de México.- La Selección Mexicana Sub-17 quedó fuera del Mundial tras caer ante Portugal, pero lo que ocurrió después del silbatazo final se volvió una de las postales más significativas del torneo: la despedida entre México y Japón, dos equipos que convirtieron la convivencia diaria en un gesto de fraternidad deportiva.
La relación entre ambas selecciones surgió desde el primer día, cuando fueron asignadas a la misma zona del comedor.
Desde entonces, intercambiaron saludos, bromas y hasta formaron pasillos de bienvenida cada que el otro equipo regresaba de un partido. Ese vínculo tuvo su momento más emotivo al llegar la eliminación del Tri.
Japón reconoce el esfuerzo de México
Tras la derrota mexicana en Octavos de Final, los jugadores japoneses llegaron al hotel del Tri con un póster conmemorativo y obsequios individuales preparados para los futbolistas nacionales.
Lee: El Tri recupera sus raíces: regresa el verde y el ‘Sol Azteca’ a la playera de la Selección Mexicana
El portero Shuji Muramatsu tomó la palabra frente al grupo.
“Disculpen mi mal español. Felicidades por vencer a sus rivales en Dieciseisavos de Final, estamos orgullosos de ustedes y México también. Tenemos un regalo para ustedes que conmemora esta amistad única”, dijo el guardameta nipón, en un mensaje difundido en las redes sociales oficiales del combinado japonés.
El gesto sorprendió al equipo mexicano y captó la atención de aficionados de ambos países. En el video publicado por la delegación nipona también se escucha parte del mensaje final de Muramatsu:
“Les deseamos buen viaje y mucha suerte en sus carreras. Viva México y viva Japón”.
El Tri correspondió al detalle
La Selección Mexicana respondió con un obsequio para el plantel asiático. Luis Gamboa, canterano del Atlas, agradeció el acompañamiento mostrado durante el torneo.
“Con mucho agradecimiento por la amistad que generamos aquí, fue de ayuda que estuvieran para nosotros. Los queremos un montón y queremos verlos campeones”, expresó Gamboa.
Los jugadores de ambos equipos aprovecharon esos minutos finales para conversar, tomarse fotografías y cerrar un encuentro que no ocurrió en la cancha, sino en los espacios comunes donde el futbol recupera su dimensión humana.
Un gesto que trasciende el resultado
Mientras México concluyó su participación, Japón continúa en competencia tras eliminar a Corea del Norte en penales durante los Octavos de Final. El conjunto asiático enfrentará a Austria el viernes 21 de noviembre en los Cuartos de Final.
La despedida entre ambas selecciones se volvió viral por mostrar una imagen poco frecuente en torneos de alta exigencia: la de dos equipos que hicieron del fair play una práctica cotidiana, incluso en los momentos más difíciles de la competencia.
Deportes
“En familia metemos gol”, México abre la puerta a un Mundial que unirá deporte, cultura y familia
Ciudad de México.— El Gobierno de México presentó el Mundial Social 2026, una propuesta que busca que el futbol cruce la frontera de los estadios y llegue a las escuelas, los barrios y los hogares con actividades que comenzarán en enero. La iniciativa coloca a las familias en el centro, reconoce que el deporte crea vínculos sólidos y plantea un legado que se mantenga después de la última jugada, cuando las gradas se vacíen y el país continúe su vida cotidiana.
El Mundial Social México 2026 se presenta como una apuesta amplia donde las familias tienen un lugar central. El programa plantea que el torneo sea una oportunidad para fortalecer vínculos, recuperar espacios comunitarios y promover actividades que conecten deporte, cultura y educación.
Un proyecto que quiere dejar huella más allá de los estadios
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa que acompañará la Copa Mundial FIFA 2026, evento que México compartirá con Estados Unidos y Canadá. La propuesta impulsa una visión nacional donde el futbol se convierte en un puente para fortalecer la convivencia en escuelas, colonias y comunidades.
La mandataria subrayó que el país se prepara para mostrar su herencia cultural y el esfuerzo cotidiano de millones de familias que sostienen la vida social de México. El objetivo apunta a que el impulso deportivo continúe una vez concluida la competencia internacional.
La Secretaría de Gobernación informó que habrá esfuerzos conjuntos para recuperar más de 4 mil canchas y realizar 10 mil 600 murales en distintos municipios con el propósito de impulsar convivencia, arte y participación familiar en espacios públicos.
Escuelas y comunidades como punto de partida
El Sistema Nacional DIF anunció acciones vinculadas con el fortalecimiento comunitario en zonas prioritarias. Se desarrollarán actividades bajo el eje “Que Ruede el Balón por la Paz” en 377 escuelas de futbol donde se realizarán clínicas deportivas, jornadas culturales, encuentros con comentaristas locales y la creación de 266 murales.
LEE El futbol se alista como agente de paz rumbo al Mundial 2026
El organismo también organizará el Mundialito de los Derechos, la campaña “En familia metemos gol” y el Concurso Nacional de decoración de balones, cuya convocatoria se abrirá en febrero. Cada acción busca que las familias encuentren un espacio de convivencia segura y formativa alrededor del futbol.
Fiestas, actividades y miles de espacios recuperados
El Mundial Social contempla actividades culturales, deportivas, educativas y comunitarias en todo el país. Se llevarán a cabo 177 Fiestas México 2026, más de 5 mil actividades en rutas y en la aplicación Conoce México, tres intentos para romper Récord Guinness y una agenda artística que incluye 10 mil 631 murales de arte urbano y la recuperación de 4 mil 208 canchas y espacios públicos. La intención es que los barrios reciban un impulso que fortalezca el tejido social a partir de espacios seguros y accesibles.
México quiere abrir sus rutas al mundo
La Secretaría de Turismo informó que la aplicación Conoce México permitirá que los visitantes recorran más de 250 rutas diseñadas para conocer la geografía cultural del país. Se proyecta que 5.5 millones de viajeros lleguen durante el Mundial. También se realizará el evento “México de Mis Sabores” entre junio y julio y se organizarán actividades especiales que incluirán tres Récord Guinness vinculados a grandes concentraciones de aficionados. Estas acciones buscan que el turismo se vincule con experiencias familiares que acerquen a los visitantes a la identidad mexicana.
Deporte para todas las edades y condiciones
También se anunciaron torneos y copas que incluyen a niñas, niños, jóvenes, personas mayores de 50 años, trabajadores, atletas con discapacidad y futbolistas con Síndrome de Down. La agenda contempla 74 Mundialitos y seis copas nacionales impulsadas por la Conade. El IMSS organizará torneos de futsal femenil, futbol sin correr y el Mundialito IMSS 21. Además, México será sede del Street Child World Cup con equipos juveniles de más de 20 países. Estas actividades buscan que el deporte funcione como un espacio incluyente donde conviven generaciones y familias completas.
Educación, ciencia y juventudes dentro del mismo terreno de juego
La Secretaría de Educación Pública anunció la Copa Escolar Nacional Vive Saludable, juega feliz, que tendrá su final anual en el Estadio Olímpico Universitario. El Instituto Mexicano de la Juventud coordinará una Jornada Nacional de Futbol con cascaritas y actividades comunitarias que reunirán a medio millón de jóvenes. La Secretaría de Ciencia presentó FutboxMX, el primer torneo nacional e internacional de futbol con robots. La agenda educativa y tecnológica quiere mostrar que la convivencia familiar y el aprendizaje pueden caminar juntos alrededor del deporte.
Protección al consumidor y seguridad en el país anfitrión
La Profeco dio a conocer que se trabaja con FIFA en un sistema para recolocar entradas con el fin de evitar reventa. Se prepara un plan integral que abarcará monitoreo de publicidad, operativos de vigilancia, módulos de apoyo en aeropuertos y estadios y una edición especial de Quién es Quién en el Mundial.
Futbol Mexicano
Geo González vence al cáncer por segunda vez
Así lo reveló en las semifinales de la Liga MX femenil
Ciudad de México.— Durante la semifinal de la Liga MX Femenil entre América y Chivas, la comentarista de TUDN, Geo González, generó un momento muy emotivo al anunciar que había vencido por segunda vez al cáncer.
El mensaje surgió durante la presentación del equipo de analistas, al que pertenecían Alfredo Tame, Ramón Aranza, Sara Zetune y Zaritzi Sosa.
González comunicó además que seguirá participando en las transmisiones tanto del futbol varonil como del femenil.
No era la primera vez que Geo compartía una noticia así. En 2024, reveló en redes sociales que había superado un cáncer, lo que la obligó a ausentarse temporalmente de las transmisiones de TUDN.
Te recomendamos leer: “Los valores se promueven en la cancha”, Torneo de la Amistad impulsa el juego limpio en México
Regresó a la televisión en el partido femenil entre Necaxa y Pachuca del Apertura 2024. Durante ese encuentro, emocionó a la audiencia al confirmar su recuperación.
Hasta este anuncio reciente, no se había mencionado públicamente una recaída. González no especificó si su nueva victoria se relacionó con un tratamiento reciente o con resultados de un examen de control.
La revelación de su recuperación generó una ola de reacciones en redes sociales y en la comunidad deportiva. Usuarios, colegas y seguidores destacaron su fortaleza y resiliencia.
Majo González, ejemplo de resiliencia
Además, su testimonio ha inspirado a muchas mujeres y aficionados del futbol. Su forma de compartir su experiencia —con humor, honestidad y verdad— la ha convertido en un referente dentro del periodismo deportivo.
Desde su recuperación, cientos de personas han destacado la relevancia de no callar sobre estas batallas personales y de apoyarse en comunidad. La historia de Geo González sigue siendo un faro de esperanza para quienes enfrentan enfermedades similares.
La narradora Majo González, por ejemplo, celebró el anuncio como “la mejor noticia de la familia futbolera en México”, según reportes.
Esta historia de superación puso de relieve la importancia de la detección temprana, el seguimiento médico y el apoyo emocional.
JAHA
