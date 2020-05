La boxeadora Crisna Álvarez con entrenamientos en casa

Ciudad de México,— Cumpliendo con las indicaciones de quedarse en casa ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la boxeadora mexicana Crisna Álvarez Rivera no se detiene en su preparación rumbo a la conquista del boleto olímpico.



Álvarez Rivera adaptó un espacio en su casa, en Baja California, donde entrena con ayuda de su familia “Mis entrenadores me mandan un plan de trabajo en el que no se necesita nada más que un tapete y cuerda. Tengo un espacio adaptado aquí en casa, y como tengo tiempo extra, me pongo a correr, hacer ejercicios de fuerza, incluso mi papá me ayuda en la parte técnica con manoplas, mi hermano también boxea y me ayuda con sesiones de sparring dos veces a la semana”, detalló la medallista de plata en los Centroamericanos de Barranquilla 2018.

Álvarez desconoce la fecha del preolímpico

Aunque la pugilista se vio afectada por la cancelación del preolímpico de boxeo, programado para el pasado mes de marzo en Buenos Aires, Argentina, Álvarez Rivera no pierde el objetivo y sigue con la mente puesta en los Juegos Olímpicos.

“Estaba a una semana y media de mi clasificatorio, veníamos trabajando desde noviembre, totalmente concentrados, pero sucedió esto. Ahora que estoy con la familia entiendo la gravedad del problema y me pareció correcta la decisión porque primero está la salud.

“Sólo tengo en mi mente el clasificatorio, ya sea en este año o el próximo; desconozco la fecha, supongo que serán consientes y nos darán tiempo para que estemos en buena forma y buscar el boleto olímpico”, mencionó la seleccionada nacional.

Uno de los consejos que sigue la pugilista durante esta cuarentena es el de llevar una alimentación adecuada, la cual le permite reforzar su sistema inmunológico.

