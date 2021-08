Boxeo reconoce a gobernador texano con premio “Héroe de la Humanidad”

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El rol regular de la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) llegó a su final y empieza la postemporada. Para este año los playoffs tendrán un formato distinto. Las 12 mejores novenas buscarán llegar a la Serie del Rey y quedarse con la Copa Zaachila.

Los playoffs estarán compuestos por cuatro fases: Primer Playoff, Series de Zona, Series de Campeonato y la Serie del Rey. Todas las series de cada fase serán a ganar cuatro de siete juegos.

Al Primer Playoff accedieron los seis mejores equipos de cada zona ordenados por el porcentaje de ganados y perdidos.

El acomodo del Primer Playoff de la postemporada será: sexto contra primero, quinto ante segundo y cuarto frente a tercero, de acuerdo con su porcentaje de ganados y perdidos.

Primer Playoff

Algodoneros vs Mariachis Rieleros vs Toros Acereros vs Saraperos Tigres vs Diablos Pericos vs Olmecas Águila vs Leones

Foto cortesía LMB

Del sábado 07 de agosto al domingo 15 se jugará la primera ronda de la postemporada.

A las Series de Zona avanzan los tres ganadores y el mejor perdedor. El mejor perdedor será el que, a pesar de haber perdido su serie de Primer Playoff, haya ganado más juegos que el resto de equipos perdedores.

En caso de que haya dos o más equipos que hayan perdido su serie en la misma cantidad de enfrentamientos, se define el que avanza por medio de su porcentaje de ganados y perdidos en la temporada regular. Y si aún persiste el empate, el diferencial de carreras del Primer Playoff determinará al mejor perdedor.

El mejor perdedor quedará como el cuarto sembrado. En las Series de Zona, el mejor perdedor siempre jugará contra el clasificado mejor sembrado que no haya enfrentado en la primera serie de la postemporada y los otros clubes se acomodarán de acuerdo con su posición en el standing.

Los duelos en las Series de Zona serán cuarto contra primero y tercero contra segundo, siempre y cuando el mejor perdedor no haya enfrentado en el Primer Playoff al mejor posicionado; de ser así, su duelo sería ante el siguiente mejor sembrado.

La Serie de zona del martes 17 al miércoles 25 de agosto.

Los ganadores de las Series de Zona jugarán las Series de Campeonato de la Zona Norte y la Zona Sur para definir los equipos que disputen la Serie del Rey 2021. En esta etapa se mantiene el criterio de que si avanza el mejor perdedor del Primer Playoff, iniciará como equipo visitante en su respectiva serie de la postemporada.

Las series de campeonato del viernes 27 de agosto al sábado 4 de septiembre

Si en la Serie del Rey se enfrentaran los dos mejores perdedores, el de mejor porcentaje de ganados y perdidos iniciará como local. La Serie del Rey del Lunes 6 al martes 14 de septiembre.

Foto cortesía

