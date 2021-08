Bronce para halterista de la UNAM en Juegos Nacionales Conade 2021

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Cuantas veces no hemos escuchado que a los hijos de los famosos el apellido les pesa, sobretodo si se dedican a la misma profesión y no logran sobresalir por la trayectoria del padre, ejemplos sobran, y aunque este no es el caso, parece que se hace más escandalo de lo normal. Aunque para Saúl Álvarez y su hija, fue más que un mal rato

Emily Álvarez Beltrán, de 15 años de edad, denunció racismo por parte de la Federación Ecuestre Internacional. La hija mayor del ‘Canelo’ Álvarez compite en equitación y representó esta semana a México en la categoría Children, en el North American Youth Championship que se realizó en Traverse City, Michigan.

A pesar de haber conquistado un segundo y tercer puesto. Emily Álvarez denunció en redes sociales que oficiales de la FEI fueron racistas con el equipo tricolor, además de que no la dejaron entrar a las competencias del sábado.

”Canelo’ se enojo por la descalificación de su hija

Por lo que su famoso padre, Saúl “Canelo” Álvarez no se quedó callado y en su cuenta de Instagram calificó a los oficiales de la FEI como “pinch… tramposos”.

A pesar de que hace algunos días Emily había ganado el tercer lugar durante el torneo de equitación, en el cual se llevó la medalla de Bronce. El pugilista celebró la noticia y la compartió por medio de sus redes sociales en las cuales precisó que estaba confiado en que su hija pronto pudiera llevarse un primer lugar.

Aunque después, el propio ‘Canelo’ explotará, ya que sin más explicación, las autoridades estadounidenses expulsaron a la joven mexicana, a lo que ella también acusó de racismo, ya que uno de sus amigos no sabía hablar inglés y los jueces se burlaban de él, según la hija del ‘Canelo’.

A pesar de que el mejor libra por libra demostró el apoyo a su hija en todo momento, falta conocer la versión de las autoridades en cuanto a la descalificación de Emily Álvarez y las acusaciones de racismo de las autoridades.

Ya anteriormente el ‘Canelo’ ha demostrado su apoyo y solidaridad con su familia y los más allegados, cabe destacar que con el trabajan los Reynoso desde que inició su carrera en el cuadrilátero, Para Saúl Álvarez su entorno es primero, sus hermanos Rigoberto “El Español”, Daniel “El Conde”, Ricardo “Dinamita”, Gonzalo “El León”, Víctor “El Matador”, Ramón “El inocente”, lo acompañan y apoyan en el mundo del boxeo.

Foto cortesía

