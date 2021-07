Busca Barcelona no “golpear” el salario de Lionel Messi

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La directiva del Barcelona haría un esfuerzo para no tocar el salario de Lionel Messi y pueda mantenerse en la institución blaugrana.

El presidente del equipo español, Joan Laporta, indicó que existe confianza en que el futbolista argentino se mantendrá en la institución.

“Hay optimismo pero no hay nada cerrado. Me gustaría decir que Leo se queda pero en estos momentos no puedo porque estamos en el proceso de encontrar la mejor solución”, reveló el directivo.

De acuerdo a información de ESPN, el problema es que Barcelona tiene que hacer una reducción de 200 millones de dólares en salarios de la plantilla.

Lo anterior, por el fuerte golpe que recibió la institución tras la crisis mundial por el coronavirus Covid-19.

“Entre Miralem Pjanic, Samuel Umtiti e incluso Philippe Coutinho se aspira a sumar un ahorro superior a otros 50 millones por temporada”.

El portal informó que también beneficia el hecho de que se haya rescindido el contrato del brasileño Matheus Fernandes.

Por lo pronto, Messi continúa concentrado con la selección de Argentina que este sábado se medirá a Ecuador dentro de los cuartos de final de la Copa América.

públicamente Joan Laporta, aparentemente tranquilo a pesar de que, hoy por hoy, Leo es un jugador libre… A la espera de que se pueda encontrar la solución definitiva.

